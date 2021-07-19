У россиян появятся индивидуальные карты генетического здоровья

В России планируется реализовать проект по созданию индивидуальной карты генетического здоровья гражданина. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и проектам.

По ее словам, это позволит принимать меры по ранней диагностике и предупреждению различных заболеваний.

В случае возникновения каких-либо заболеваний карта генетического здоровья позволит "диагностировать их с высокой точностью и значительно раньше", пояснила вице-премьер.

Голикова добавила, что в рамках нацпроекта в следующем году в РФ планируется создать единый механизм координации и внедрения медицинских научных разработок.

"С 2022 года ученым, разработчикам будут предложены оценка и комплексное сопровождение их медицинских проектов, включая патентную защиту и помощь в поиске индустриальных партнеров, готовых внедрять их разработки", - сказала Голикова.