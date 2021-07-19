У российских космонавтов на МКС скоро истечет гарантийный срок скафандров

Гарантийный срок скафандров "Орлан-МКС" у российских космонавтов на Международной космической станции скоро подойдет к концу. Из-за этого они могут потерять возможность выходить в открытый космос. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор - генеральный конструктор НПО "Звезда" Сергей Поздняков.

По его словам, новых контрактов на скафандры пока нет.

Он отметил, что из-за задержки в заказе новых скафандров "пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы". При этом на новые материалы придется тратить больше денег и времени для производства и испытаний.