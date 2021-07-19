Ульяновские десантники сдали 120 литров крови для больных COVID-19

Свыше 300 военнослужащих и гражданских сотрудников Ульяновской 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, привитые от COVID-19, сдали донорскую кровь, необходимую пациентам с новой коронавирусной инфекцией. После лабораторного исследования кровь и ее компоненты отправят в лечебные учреждения Ульяновской области.

"Банк крови для лечения тяжелобольных пациентов от новой коронавирусной инфекции обязательно должен пополняться. У меня распространенная группа крови - третья положительная, и я очень надеюсь, что смогу помочь нуждающимся больным", - поделился командир медицинской роты капитан Тамерлан Баташев.

В Минобороны РФ сообщили, что перед донацией все военнослужащие и другие доноры прошли обследование у терапевта, сдали анализы на определение группы крови, ее резус - принадлежности, уровня гемоглобина и наличия антител к новой коронавирусной инфекции.

В общей сложности десантники из Ульяновска пополнили банк крови более чем на 120 литров.