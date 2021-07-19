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19.07.2021 20:48
Рубрика: В мире

В Амстердаме открыли пешеходный мост, сделанный на 3D-принтере

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8512)
В Амстердаме в Квартале красных фонарей появился пешеходный мост, напечатанный на 3D-принтере. Причудливой формы сооружение имеет 12 метров в длину и шесть в ширину. Над его созданием полгода трудились четыре робота, слой за слоем возводя конструкцию из нержавеющей стали - материала, весьма необычного для 3D-принтера. Встроенные в мост датчики, установленные специалистами Имперского колледжа Лондона, помогут понять, подходит ли этот металл для "печатания", и будут следить за общим состоянием постройки.
Новый мост в Амстердаме напечатал 3D-принтер. Фото: EPA Новый мост в Амстердаме напечатал 3D-принтер. Фото: EPA
Новый мост в Амстердаме напечатал 3D-принтер. Фото: EPA

Открывала сооружение для общественного пользования королева Нидерландов Максима, а помогал ей в этом небольшой робот, который перерезал красную ленточку после того, как Ее Величество нажала на специальную кнопку. Ожидается, что мост простоит всего два года - он установлен для замены старого "собрата", который сейчас на реконструкции.

Фото: AFP/ Ludovic MARIN
Эйфелева башня открылась после почти девятимесячной спячки

Несмотря на то что специалисты до сих пор спорят о надежности напечатанных построек, в мире их становится все больше. Например, в одной из деревень африканской стране Малави недавно открылась первая в мире школа, сделанная на 3D-принтере. У строительной компании 14Trees на ее возведение ушло менее 15 часов! Как рассказал управляющий 14Trees Франсуа Перро, теперь компания разрабатывает проекты сделанных на 3D-принтере домов для Кении и Зимбабве, пишет Zenger News. Аналогичные школы вскоре должны также появиться в Эфиопии и Мадагаскаре.

В Китае местная компания WinSun "напечатала" пятиэтажный многоквартирный дом, используя для этого смесь из стекловолокна, стали, цемента, отвердителя и переработанных строительных отходов. Делалось это все с помощью принтера в шесть метров высотой, десять шириной и 40 метров длиной. А в Дубае на 3D-принтере из сборного железобетона, бетона и арматуры "напечатали" здание местной администрации. Для этого понадобились лишь сам аппарат и всего три человека. Правда, крышу и окна устанавливали подрядчики. Местным властям настолько понравилась технология, что к 2030 году они хотят с ее помощью возвести до 25 процентов всех новых сооружений.

Офисное здание в Дубае напечатал 3D-принтер. Фото: EPA
Как у нас

В России 3D-печать также используется в строительстве, правда, не так активно. Например, в 2017 году в городе Ступино Московской области напечатали одноэтажное здание с помощью 3D-принтера, разработанного российским инженером Никитой Чен-Юн-Таем. А в начале 2021 года на Ставрополье другая российская компания заключила контракт на строительство одноэтажного здания, напечатанного на 3D-принтере. Площадь дома составит около 100 квадратных метров. При строительстве инфраструктурных проектов 3D-печать в РФ не используется.

Подготовил Иван Черноусов

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