В Белом море прошли пуски новой российской ракеты "Циркон"

Министерство обороны РФ продолжает тестирование новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая должна вскоре поступить на вооружение российской армии.

Очередная "проверка гиперзвуком" проходила в Белом море с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". В ходе испытания проверялась точность ракеты и ее дальность.

Как сообщили в минобороны, ракета была пущена по наземной цели, которая находилась на побережье Баренцева моря.

"Циркон" развил скорость свыше 8 тыс. км/ч и пролетел более 350 километров.

По данным объективного контроля, ракета прямым попаданием успешно поразила цель. В ходе испытаний, как подчеркнули в военном ведомстве, были подтверждены тактико-технические характеристики "Циркона".

Испытания ракеты ведутся с прошлого года. "Цирконы" запускали и по морским, и по наземным целям. Также были проведены и залповые пуски "Цирконов". Осечек при проведении тестов не было ни разу.

В планах военного ведомства завершить испытания "Цирконов" для надводных кораблей уже в конце августа. Первыми носителями гиперзвука станут фрегаты проекта 22350 - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

"Цирконами" также планируют вооружить и наши подводные лодки. Во второй половине августа планируется начать летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск".