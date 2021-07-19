В Германии 96-летнюю нацистку будут судить за убийства в годы войны

В Германии перед судом предстанет 96-летняя Ирмгард Фухнер. Сторона обвинения утверждает, что в годы Второй мировой войны она принимала участие в качестве пособника нацистов в истреблении 11400 евреев, поляков и советских узников концлагерей.

Ирмгард Фухнер было 18 лет, когда она работала секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф в Польше, поэтому ее будут судить в суде по делам несовершеннолетних. Прокуратура начала расследование ее досье по работе в СС в 2016 году и поговорила с немногими выжившими, сообщает Daily Mail. Фухнер утверждает, что не знала об истреблении людей в газовой камере в лагере, где с 2 сентября 1939 года по 9 мая 1945 года было убито около 65 тысяч человек.

"В качестве стенографиста и машинистки в комендатуре бывшего концлагеря Штуттгоф она помогала руководителям лагеря в систематических убийствах заключенных в период с июня 1943 года по апрель 1945 года", - говорится в обвинительном заключении прокуратуры Итцехо. Основные слушания по ее делу должны начаться в сентябре. В настоящее время Фухнер проживает в доме престарелых в Квикборне, недалеко от северного портового города Гамбург.

Использование газовых камер началось в лагере Штуттгоф в июле 1944 года. Кроме того, для убийства заключенных также использовались смертельные инъекции. В ужасных условиях содержания в лагере многие узники также умерли от голода, истощения и болезней. Историк Янина Грабовска-Чалка, многолетний директор музея Штуттгофа, описала повседневную жизнь в лагере как "крайне жестокую". "В концентрационном лагере Штуттгоф все заключенные, мужчины, женщины и дети, были обязаны постоянно работать. Тяжелая работа, превышающая человеческие возможности, определяла ритм жизни и смерти в лагере. Штуттгоф принадлежал к лагерям, где преобладали очень тяжелые условия жизни", - сказала она.

Фухнер, девичья фамилия которой была Дирксен, была назначена секретарем коменданта лагеря Пауля-Вернера Хоппе в Штуттгофе с 1 июня 1943 года и работала в нем по апрель 1945 года - незадолго до освобождения лагеря Красной Армией. Именно в лагере девушка познакомилась со своим будущим мужем, эсэсовцем Хайнцем Фухнером.

22 июля 1944 года оберштурмбаннфюрер СС Пауль Маурер приказал депортировать неустановленное количество заключенных из Штуттгофа в Освенцим для уничтожения. Четыре дня спустя в комендатуре Штуттгофа был составлен список заключенных, подлежащих переводу. В 18:05 того же дня Хоппе подтвердил по радио, что транспорт уже в пути. Обвинение утверждает, что этот список был напечатан Фурхер.

Прокуратура опросила выживших в Штуттгофе, которые сейчас проживают в Израиле, сообщает телеканал ARD. В апреле этого года Международный комитет Освенцима, ассоциация выживших в этом концлагере смерти и их организаций, обвинил немецкую систему правосудия в десятилетиях неудачных преследований нацистских преступников. "Тот факт, что дело Фухнер будет слушаться только сейчас, является провалом и оплошностью немецкой системы правосудия на протяжении десятилетий, - сказал вице-президент комитета Кристоф Хойбнер. - Осознание того, что преступники из лагерей могли прожить свою жизнь в основном без преследований и угроз, без необходимости отчитываться за свои проступки перед немецким судом, обременяет оставшихся в живых на всю оставшуюся жизнь".

Узники концлагерей искренне возмущены попытками фальсификации истории войны и ужасов концлагерей, подчеркивая, что "эти судебные процессы происходят в то время, когда неонацисты снова призывают к ненависти и прославляют то, что произошло в лагерях".

В прошлом году 93-летний бывший охранник Штуттгофа Бруно Дей был приговорен к двум годам лишения свободы условно за соучастие в массовом убийстве. Хоппе, бывший комендант лагеря, был приговорен к девяти годам тюремного заключения в 1957 году. Он был освобожден после отбытия наказания и умер в Германии в 1974 году в возрасте 64 лет.