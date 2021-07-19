В iPhone 13 появится важная функция

iPhone 13 получит режим Always On Display (всегда включенный экран). Об этом сообщил редактор Bloomberg Марк Гурман.

Кроме того, всю линейку iPhone 13 оснастят новым чипом A15 Bionic, уменьшат челку и поставят экран с частотой обновления 120 Гц. Режим всегда включенного дисплея ждали еще в iPhone X, но тогда слухам не суждено было сбыться.

По данным инсайдеров, презентация линейки нового iPhone состоится 14 сентября. Предварительный заказ на устройства появится 17 сентября, а в продажу гаджет поступит 24 сентября.