В iPhone 13 появится важная функция

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iPhone 13 получит режим Always On Display (всегда включенный экран). Об этом сообщил редактор Bloomberg Марк Гурман.
Кроме того, всю линейку iPhone 13 оснастят новым чипом A15 Bionic, уменьшат челку и поставят экран с частотой обновления 120 Гц. Режим всегда включенного дисплея ждали еще в iPhone X, но тогда слухам не суждено было сбыться.
По данным инсайдеров, презентация линейки нового iPhone состоится 14 сентября. Предварительный заказ на устройства появится 17 сентября, а в продажу гаджет поступит 24 сентября.