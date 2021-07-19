В кинотеатрах запретят курить электронные сигареты и приходить в грязной одежде

Правительство России планирует утвердить правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах. Кинотеатры могут получить право не пускать зрителей в грязной одежде и выпроваживать тех, кто закурил в зале электронные сигареты. Обычное курение, естественно, тоже будет запрещено. Проект постановления рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформе.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что проект постановления правительства задает базовые рамки, на основе которых каждая компания будет утверждать свои правила посещения кинозала.

Однако такие локальные акты не могут выходить за установленные пределы, вводить дополнительные ограничения для зрителей и т.п. Общие условия для посетителей кинотеатров планируется утвердить постановлением правительства.

"В частности, кинотеатры вправе вводить запрет на внесение в кинозал лазерных указок. Также правила предусматривают возможность установления запрета на курение в кинозалах, в том числе и на электронные сигареты. Еще одно ограничение: кинотеатры будут вправе не пускать в зал посетителей в грязной одежде, способной испачкать вещи других посетителей либо кресла кинозала. Очевидно, что здесь речь идет о крайних случаях, когда человек по сути становится источником антисанитарии", - рассказал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что в случае возникновения претензий к кинотеатрам, посетители смогут направить жалобы по электронной почте.

"Адреса электронной почты, а также порядок рассмотрения претензий должны быть размещены как на сайте компании, так и в зоне касс кинотеатра", - пояснил председатель Правления АЮР.

Еще одно важное правило, о котором рассказал Владимир Груздев: "Администрация кинотеатра будет обязана доводить до зрителей сведения не только о том, сколько по времени продлится сеанс, но и о продолжительности демонстрации рекламы перед началом самого фильма. Информация о том, сколько минут продлится реклама, должна быть размещена возле касс кинотеатра. Услуга по показу объявленного в программе фильма должна быть оказана независимо от количества присутствующих на сеансе зрителей. Даже если придет один человек, нельзя отменять показ".