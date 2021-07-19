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19.07.2021 05:00
Рубрика: Экономика

В кинотеатрах запретят курить электронные сигареты и приходить в грязной одежде

Текст: Владислав Куликов
Правительство России планирует утвердить правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах. Кинотеатры могут получить право не пускать зрителей в грязной одежде и выпроваживать тех, кто закурил в зале электронные сигареты. Обычное курение, естественно, тоже будет запрещено. Проект постановления рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что проект постановления правительства задает базовые рамки, на основе которых каждая компания будет утверждать свои правила посещения кинозала.

Фото: РИА Новости
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Однако такие локальные акты не могут выходить за установленные пределы, вводить дополнительные ограничения для зрителей и т.п. Общие условия для посетителей кинотеатров планируется утвердить постановлением правительства.

"В частности, кинотеатры вправе вводить запрет на внесение в кинозал лазерных указок. Также правила предусматривают возможность установления запрета на курение в кинозалах, в том числе и на электронные сигареты. Еще одно ограничение: кинотеатры будут вправе не пускать в зал посетителей в грязной одежде, способной испачкать вещи других посетителей либо кресла кинозала. Очевидно, что здесь речь идет о крайних случаях, когда человек по сути становится источником антисанитарии", - рассказал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что в случае возникновения претензий к кинотеатрам, посетители смогут направить жалобы по электронной почте.

"Адреса электронной почты, а также порядок рассмотрения претензий должны быть размещены как на сайте компании, так и в зоне касс кинотеатра", - пояснил председатель Правления АЮР.

Еще одно важное правило, о котором рассказал Владимир Груздев: "Администрация кинотеатра будет обязана доводить до зрителей сведения не только о том, сколько по времени продлится сеанс, но и о продолжительности демонстрации рекламы перед началом самого фильма. Информация о том, сколько минут продлится реклама, должна быть размещена возле касс кинотеатра. Услуга по показу объявленного в программе фильма должна быть оказана независимо от количества присутствующих на сеансе зрителей. Даже если придет один человек, нельзя отменять показ".

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