В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества с Шри-Ланкой

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в России профессором Ламавансом Мигахаланде.

Как сообщили в Минобороны России, в ходе диалога были обсуждены состояние и перспективы российско-ланкийских отношений. Акцент был сделан на актуальных вопросах двустороннего военного сотрудничества.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. В военном ведомстве отметили, что Ламаванс Мигахаланде завершает свою службу в России в конце текущего месяца.