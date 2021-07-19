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19.07.2021 16:00
Рубрика: Общество

В ноябре выберут лучших соцработников страны

Текст: Елена Манукиян

Лучших соцработников в России выберут в ноябре, следует из проекта приказа Минтруда, который размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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В документе говорится, что участниками конкурса станут победители региональных этапов. Заявки от них начнут принимать с 1 октября, а к 1 ноября Центральная конкурсная комиссия назовет имена победителей в каждой номинации.

Как ранее рассказали в Минтруде, с этого года конкурс будет проводиться в новом формате. Так, вместо 20 номинаций будет десять, которые отвечают целям нацпроекта "Демография". Например, призовые денежные выплаты предусмотрены за лучшую технологию повышения качества семьи и детей или лучшую практику ухода за гражданами пожилого возраста.

Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 17,6 млн рублей. При этом обладатели первых мест в каждой из номинаций получат по 500 тысяч рублей, работники, занявшие вторые места, - по 300 тысяч рублей, а третьи места - по 200 тысяч рублей.

Начиная со следующего года, лучших соцработников будут выбирать до 1 августа, уточняется в документе.

Сегодня в сфере социального обслуживания в России работает более 500 тысяч человек, из них 200 тысяч - социальные работники.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд

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