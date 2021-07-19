В России появится новая система медицинской реабилитации

Проект новой системы медицинской реабилитации будет запущен в РФ с 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По ее словам, с 2022 года начнется полномерное развитие инфраструктуры, к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 75% всех отделений центров реабилитации.

"Охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза", - пояснила вице-премьер.

Ранее стало известно, что в России начнется разработка программы медицинской реабилитации на ближайшие пять лет. Такое распоряжение дал правительству президент Владимир Путин. Финансирование программы будет вестись из федерального бюджета. На разработку и реализацию медицинской реабилитации выделят 100 миллиардов рублей, из которых 60 миллиардов рублей придется на период с 2021 по 2024 год.