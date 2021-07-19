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В Россию пришел дешевый китайский смартфон с NFC дешевле 7500 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
19.07.2021,  
16:44
Фото: ZTE Фото: ZTE
Фото: ZTE

На российском рынке стартовали продажи компактного смартфона ZTE Blade A31, оснащенного дисплеем с диагональю 5,45 дюйма с разрешением HD+ и полнофункциональным модулем NFC.

Фото: ZTE

Аппарат получил небольшой объем памяти - 2/32 Гб. Это означает, что на нем работает только облегченная версия Android 11 Go. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

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Основная камера имеет разрешение 8 Мп и поддержку HDR, разрешение фронтальной камеры - 5 Мп. Сканер отпечатка пальца не предусмотрен, зато имеется слот для двух SIM-карт, разъем для наушников и устаревший порт microUSB.

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