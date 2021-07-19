В Совфеде и Госдуме оценили идею доплатить пенсионерам за вакцинацию

В российском парламенте оценили инициативу депутата от ЛДПР Василия Власова, который предложил ввести пособие в десять тысяч рублей для пенсионеров, сделавших прививку от коронавируса. Комментаторы согласились с тем, что стимулы нужны, однако целесообразно ли вводить их на федеральном уровне - спорный вопрос.

Ранее Власов выступил с данной инициативой в обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя RT данное предложение, назвал хорошей идеей любые новые выплаты для пенсионеров. Он добавил, что принять такое решение в ближайшее время можно либо указом президента, либо постановлением правительства (дело в том, что обе палаты парламента не заседают до открытия новой сессии, что произойдет осенью).

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев неоднозначно отреагировал на инициативу. С одной стороны, он подчеркнул важность ускорения темпов вакцинации. Однако напомнил, что в разных регионах своя специфика, и активность граждан в этом плане различается. Так что, по его мнению, такие решения все же нужно давать на откуп регионам, чтобы у них сохранялась свобода действий в выборе стратегии противодействия коронавирусу с учетом особенности каждой территории.