В США вынесен первый уголовный приговор по делу об осаде Капитолия

Житель Флориды, который был сфотографирован с большим красным флагом "Трамп-2020" в сенате США во время беспорядков в Капитолии, получил восемь месяцев тюрьмы в понедельник. Это первый реальный приговор за уголовное преступление после событий 6 января в здании конгресса. Ранее жительница Индианы, Анна Морган-Ллойд, получила три года условно в июне после того, как признала себя виновной по обвинению в незаконной демонстрации у Капитолия. А Майкл Курцио из Флориды был приговорен к шести месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным по тому же административному делу. Он был освобожден в зале суда 14 июля.

38-летний Пол Аллард Ходжкинс из Тампы был арестован 16 февраля после того, как ФБР получило наводку от своего "добровольного помощника" в соцсетях. "Наводчик" распознал его среди сотен людей, которых видели на фотографиях и видео внутри Капитолия. В июне Ходжкинс признал себя виновным по одному пункту обвинения в препятствовании официальному разбирательству, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Прокуратура просила приговорить жителя Флориды к 18 месяцам лишения свободы, сообщает NBC News.

Мона Седки, помощник прокурора США, сказала, что целью Ходжкинса при входе в Капитолий "было помешать избирательному процессу и мирной передаче власти". По ее словам, реальное тюремное заключение "станет громким и четким сигналом другим потенциальным бунтовщикам, что если и когда их поймают, им грозит серьезный приговор". "Так что следующего раза не будет", - отрезала Седки.

Наблюдатели говорят об ангажированности процессов против участников протестных акций, которые вылились в беспорядки в здании конгресса. К обвиняемым, которые уже лишились работы, будущего, в некоторых случаях друзей и семей, еще до судебного процесса приклеиваются ярлыки бандитов, "мафиози", которые "угрожали" "святая святых" американского уклада жизни - демократии. В этой связи показательно обращение к Ходжкинсу не стороны обвинения, а судьи окружного суда США Рэндольфа Мосса из Вашингтона. По его словам, обвиняемый "был одним из членов большой мафии и активно участвовал в более крупном мероприятии, которое поставило под угрозу Капитолий и саму демократию". Оглашая приговор, Мосс пафосно сказал, что "ущерб, нанесенный подсудимым, … будет сохраняться в этой стране в течение нескольких десятилетий".

Адвокат Ходжкинса, Патрик Ледюк, призвал судью не назначать тюремное заключение, заявив в судебном заявлении, что Ходжкинс "законопослушный, трудолюбивый, честный, заботливый, добрый, вдумчивый, щедрый, словом, тот человек, которого вы хотели бы видеть соседом". "В день беспорядков он ... принял роковое решение следовать за толпой и примерно на 15 минут оказался в месте, о котором он искренне сожалеет", - говорится в заявлении защиты.

Ходжкинс сказал судье, что действительно раскаивается и не вошел бы в Капитолий, если бы знал о насильственных действиях, совершенных внутри, подчеркнув, что он не участвовал ни в каком насилии и не наносил ущерба какой-либо собственности. Однако суд не внял этим доводам и вынес "показательный приговор" обвиняемому в осаде Капитолия.

Всего по этому громкому делу проходит более 500 человек, которые 6 января присоединились к акции в поддержку Трампа и участвовали в беспорядках. Многим, в отличие от Ходжкинса, грозят многолетние сроки заключения. Среди них пара американцев, у которых после осады нашли сборную модель Капитолия. Эту игрушку они хотели подарить ребенку, однако следствие полагает, что модель могла быть использована "в террористических целях", для изучения конструкции здания Капитолия США с целью совершения противоправных действий.