В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"

Власти Турции могут закрыть въезд в страну для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма "дельта" коронавируса. Такую возможность допустил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, выступая в эфире телеканала CNN Turk.

По его словам, в условиях пандемии гарантировать свободное перемещение через границу отдыхающих Анкара не может. Решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая сложится как в ряде провинций, наиболее привлекательных для туристов, так и по всей стране. Как отметил Эрсой, пока такой вопрос на повестке дня не стоит.

"Мы рассчитываем принять в этом году 25 миллионов туристов, получив доход в 20 миллиардов долларов. Но моя личная цель - это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода", - заявил Эрсой, добавив, что пока все идет в соответствии с ожиданиями.

Тем временем власти Турции отдают приоритет вопросу вакцинации населения. "Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация", - заявил министр.

Напомним, с 1 июля в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране полностью отменен комендантский час. Однако в последнее время вновь регистрируется рост числа заболевших, при этом увеличивается доля инфицированных штаммом "дельта".