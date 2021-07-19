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19.07.2021 15:06
Рубрика: В мире

В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"

Текст: Юрий Когалов
Власти Турции могут закрыть въезд в страну для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма "дельта" коронавируса. Такую возможность допустил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, выступая в эфире телеканала CNN Turk.
Стамбул. Фото: Pedro Szekely/flickr.com Стамбул. Фото: Pedro Szekely/flickr.com
Стамбул. Фото: Pedro Szekely/flickr.com

По его словам, в условиях пандемии гарантировать свободное перемещение через границу отдыхающих Анкара не может. Решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая сложится как в ряде провинций, наиболее привлекательных для туристов, так и по всей стране. Как отметил Эрсой, пока такой вопрос на повестке дня не стоит.

Фото: REUTERS
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"Мы рассчитываем принять в этом году 25 миллионов туристов, получив доход в 20 миллиардов долларов. Но моя личная цель - это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда дохода", - заявил Эрсой, добавив, что пока все идет в соответствии с ожиданиями.

Тем временем власти Турции отдают приоритет вопросу вакцинации населения. "Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займет времени нормализация", - заявил министр.

Напомним, с 1 июля в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране полностью отменен комендантский час. Однако в последнее время вновь регистрируется рост числа заболевших, при этом увеличивается доля инфицированных штаммом "дельта".

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