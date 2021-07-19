Венецианский фестиваль откроется новым фильмом Альмодовара

Фильмом открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля станет новая "женская" драма Педро Альмодовара "Параллельные матери". Об этом сегодня сообщила дирекция Мостры.

В этой картине Альмодовар возвращается к своей постоянной теме памяти, семьи и материнства, к его любимой "женской вселенной". "Меня как сценариста больше всего вдохновляют, так сказать, несовершенные матери, - объясняет Альмодовар. - Я пытаюсь в картине рассказать о взаимоотношениях поколений - предков и потомков. И, конечно, в фильме неизбежно присутствуют образы, которые хранятся в моей памяти. Пенелопа Крус, Айтана Санчес Хихон и молодая Милена Смит играют трех очень разных матерей, а главным мужским персонажем будет Исраэль Элехальде. В фильме я также встретился снова с моими любимыми Джульеттой Серрано и Росси де Пальма".

Работа над фильмом, съемки которого начались в марте 2021 года, сейчас заканчиваются ударными темпами, и он станет первой полнометражной работой Альмодовара после драмы "Боль и слава", также построенной на воспоминаниях автора. После нее режиссер снял короткометражный моно-фильм "Человеческий голос" с Тильдой Суинтон.

Возвращается Альмодовар и в Венецию, где 38 лет назад состоялась премьера его фильма "Нескромное обаяние порока". В 2019 году Венецианская Мостра чествовала испанского мастера, наградив его "Золотым львом" за вклад в киноискусство.

Премьера "Параллельных матерей" пройдет на венецианском острове Лидо 1 сентября. В России фильм компания "ВОЛЬГА" обещает выпустить 11 ноября.