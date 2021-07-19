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19.07.2021 18:53
Рубрика: Экономика

Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8512)
Очень полезное толкование закона сделал Верховный суд РФ для тех, кто устал от бесконечных звонков коллекторов и решил на них жаловаться. Понятно, что спор, который изучал Верховный суд, касается конкретной коллизии, но для всех остальных такое разъяснение полезно в первую очередь правовым анализом очень распространенной ситуации.
Верховный суд: приставам нельзя просить детализацию звонков у сотовой компании, если абонент - организация. Фото: Александр Корольков Верховный суд: приставам нельзя просить детализацию звонков у сотовой компании, если абонент - организация. Фото: Александр Корольков
Верховный суд: приставам нельзя просить детализацию звонков у сотовой компании, если абонент - организация. Фото: Александр Корольков

Наша история началась в Ростове-на-Дону с того, что должница, которую довели до белого каления бесконечные звонки и СМС коллекторов, пожаловалась на них в Федеральную службу судебных приставов. Напомним, что именно эта организация следит, чтобы коллекторы не нарушали закон.

Фото: Getty Images
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Приставы жалобу приняли и запросили у мобильного оператора информацию о звонках заявительнице с номера коллекторского агентства. Пытались узнать, как часто те беспокоили должницу. Но получили неожиданный ответ - телекоммуникационная компания ответила им, что у приставов нет полномочий требовать такую информацию. Сотовый оператор плюс к такому ответу попросил суд признать обращение приставов незаконным.

Уточним, что в 2016 году был принят Закон N 230 "О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности...". На основании которого полномочия по контролю за коллекторским рынком отдали службе судебных приставов. Так что законом приставам разрешено проверять коллекторов и выписывать административные протоколы за нарушения норм общения с должниками. Но несостыковки все же остались, и их выявила ситуация в Ростове-на-Дону.

А теперь детали этого дела. Должница пожаловалась приставам не только на частые звонки, но и на угрозы, которые она получает по телефону от местной фирмы из-за долга по микрокредиту. Номер, с которого поступали звонки, обслуживала крупная сотовая компания.Получив жалобу, приставы запросили у мобильного оператора детализацию звонков и СМС-сообщений, которые отправляли коллекторы должнику, чтобы выяснить - как часто компания беспокоила женщину.

Но сотовая компания отказалась отвечать на запрос пристава и обжаловала их действия в суде. В общей сложности прошло три местных судебных инстанции. И все они приняли решение, что запрос пристава был законным - пристав исполнял свои. Судьи добавили, что представитель госоргана действовал единственным верным путем, который предусмотрен действующим законодательством для подобных случаев.

Суды должны были установить, относятся ли запрошенные у оператора сведения к проверке

Сотовая компания с таким решением не согласилась и пожаловалась на местные суды в Верховный суд.По мнению оператора, у приставов в подобных случаях есть право получить от них доступ только к персональным данным. А конкретно в этом случае пристав хотел получить сведения, которые относятся к тайной связи абонента - юридического лица. И по действующему закону приставы не имеют полномочий запрашивать такую информацию. По мнению оператора, термины "персональные данные" и "сведения об абоненте" - не одно и то же.

Приставы же настаивали, что действовали в рамках своих полномочий и защищали права гражданина. Но Верховный суд изучил материалы дела и решил, что прав именно сотовый оператор - приставам нельзя направлять запросы мобильным операторам с требованием предоставить детализацию телефонных переговоров абонентов - юридических лиц.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Юристы говорят, что при разработке закона N230 не увидели технические нестыковки нового документа с другими законами. Так согласно статье 53 закона "О связи" информация об абоненте считается сведениями "ограниченного доступа" и может предоставляться третьим лицам без согласия самих абонентов только в случаях, прямо перечисленных в законе. Но это полномочие у приставов в законе N230 действительно прямо не предусмотрено.

Суды в этом деле должны были установить, относятся ли запрошенные у оператора сведения к предмету проверки, которую проводил пристав. Но они этого не сделали. Госорган, по сути, может запрашивать любую информацию в рамках проверки, но при условии, что эти сведения относятся к предмету проверочных мероприятий. Эксперты перечислили, кто может получать информацию об абонентах у оператора связи.

Это органы, которые осуществляют оперативно-разыскную деятельность и обеспечивают безопасность РФ, - могут запрашивать информацию, которая необходима для "выполнения возложенных на эти органы задач". Следом идут приставы, которые могут запрашивать информацию о персональных данных. Если речь идет об абоненте - физлице, то эти сведения могут предоставить только по решению суда.

И, наконец, сам суд в рамках рассматриваемых им дел (в объеме, необходимом для такого рассмотрения).

Да и сами абоненты при желании могут узнать у своего оператора, кто и какую информацию о них запрашивал. Для этого надо написать запрос в компанию с просьбой сообщить, кто, когда и на каком основании требовал информацию о нем. Правда, может случиться так, что из-за тайны следствия оператор не расскажет своему клиенту о некоторых запросах.

Экономика Финансы Долги и кредиты Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Долги и коллекторы Полномочия судебных приставов

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