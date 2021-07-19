Вертолетные премьеры МАКС-2021 - их несколько. Впервые демонстрируются новейшие вертолеты Ми-171А3, Ка-32А11М и Ансат-М.

Новейший Ми-171А3 является первым отечественным вертолетом, разработанным для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Он разработан в соответствии со стандартами IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа) и в полной мере отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. Вертолет может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы - для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования. Конвертировать вертолет в поисково-спасательный эксплуатант сможет на собственной базе.

Ми-171А3 полностью спроектирован "в цифре", что позволило сформировать в масштабах холдинга "Вертолеты России" широкую производственную кооперацию с учетом созданных центров компетенций. Различные части фюзеляжа изготавливаются на Казанском вертолетном заводе, дальневосточном предприятии ААК "Прогресс" и на Улан-Удэнском авиационном заводе, где также происходит финальная сборка вертолета. На МАКС-2021 представлен первый опытный образец вертолета Ми-171А3, который после авиасалона отправится на программу наземных испытаний и совершит первый полет в начале 2022 года.

Широкое применение конструкций из композитных материалов положительно сказалось на летных и коммерческих характеристиках вертолета. Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в своем классе - он позволяет перевезти 24 пассажиров, тогда как иностранные аналоги вмещают до 19 человек. В то же время Ми-171А3 дешевле своих иностранных конкурентов и превосходит их по цене летного часа более чем на 20%.

Первыми заказчиками вертолета станут российские компании ТЭК, которые принимали участие в совместной работе по определению технического облика машины, однако данная модель будет востребована на любых офшорных объектах, где бы они ни находились.

Многофункциональный Ка-32А11М представляет собой глубокую модернизацию хорошо зарекомендовавшего себя на международном рынке вертолета Ка-32А11ВС. На выставке представлен опытный образец модернизированного вертолета, оснащенный современными газотурбинными двигателями ВК-2500ПС-02 с электронно-цифровой автоматизированной системой управления. Повышенная мощность двигателей позволит обеспечить применение на вертолете внешней подвески с грузоподъемностью, увеличенной до 5300 кг.

Кроме того, Ка-32А11М получил "стеклянную кабину" - новый цифровой комплекс бортового оборудования КБО-32, который позволит применять вертолет в любое время дня и ночи, при любой погоде, на суше и на море. Модернизации подверглись бортовые сети и коммутационные устройства вертолета, а также внутреннее и внешнее освещение машины. Кабина экипажа адаптирована для работы в очках ночного видения.

Значительно расширены возможности вертолета по борьбе с огнем за счет установки новой системы пожаротушения СП-32. Система позволяет доставить к месту возгорания до 4000 литров огнегасящей жидкости и произвести ее регулируемый сброс, в том числе в условиях отрицательных температур.

Еще одной премьерой авиасалона МАКС-2021 станет модернизированный легкий вертолет Ансат-М, совершивший свой первый полет в конце 2020 года. На сегодняшний день Ансат-М уже завершил сертификационные испытания по топливной системе увеличенной емкости и с запасом подтвердил заявленную дальность в 640 км. С дополнительным топливным баком дальность полета увеличится до 790 км, что актуально для множества российских и зарубежных эксплуатантов.

Кроме того, новая авионика и современный автопилот обеспечат Ансату-М возможность выполнять полеты по приборам. Новые лопасти несущего и рулевого винтов с улучшенной аэродинамикой позволят повысить летные характеристики машины, увеличат взлетный вес до 3800 кг и снизят уровень шума в салоне и на местности. На вертолете также модернизировано оперение, установлена новая светотехника, система вентиляции и кондиционирования. Доля композитных материалов в конструкции увеличена с 15% до 35% - это позволило снизить вес вертолета и повысить его летные характеристики.