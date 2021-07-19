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19.07.2021 20:41
Рубрика: Происшествия

Виновницу смертельного ДТП с детьми отправили под арест в СИЗО

Текст: Иван Егоров
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Тверской суд Москвы в понедельник вечером удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении меры пресечения Виктории Башкировой с домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда Ольга Бондарева. По ее словам, срок ареста избран до 16 сентября 2021 года.

Фото: скриншот vesti.ru
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Как сообщила ранее корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, по требованию прокуратуры следствием ГСУ ГУ МВД России по Москве фигурантке уголовного дела о смертельном ДТП в Солнцево предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, по ее словам, перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения на заключение под стражу. Ранее в субботу Никулинский суд Москвы отправил 18-летнюю студентку Башкирову под домашний арест на два месяца. На тот момент ее обвиняли в ДТП с одним погибшим - пятилетним мальчиком. Спустя несколько часов стало известно, что в больнице от полученных травм умер и четырехлетний ребенок. После этого прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и изменить меру пресечения обвиняемой.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП ДТП Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы РГ-Видео

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