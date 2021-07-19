Владимир Литвиненко: В чем секрет конкурентного преимущества выпускников Санкт-Петербургского горного университета

В нынешнем году приёмная кампания в российских вузах проходит в смешанном формате. Подать документы на поступление можно и лично, и в онлайн-режиме. Впрочем, на активность абитуриентов и их предпочтения это практически никак не повлияло. Самыми популярными профессиями у молодёжи по-прежнему остаются IT-специалист, врач, юрист и инженер. О том, какую работу сегодня ведут высшие учебные заведения для того, чтобы создать комфортную среду для своих студентов, повысить уровень компетенций выпускников и качество научных исследований мы поинтересовались у ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко.

Владимир Литвиненко: Наука сегодня в приоритете.

Владимир Стефанович, парадный вход в Горный университет, куда заходят абитуриенты и их родители, выглядит, как всегда, торжественно. Но если пройти вглубь кампуса, то создаётся впечатление будто ты попал на огромную стройку. Такую картину можно наблюдать каждое лето.

Владимир Литвиненко: Мы ежегодно тратим на модернизацию имущественного комплекса вуза колоссальные средства. Во многом именно благодаря этим финансовым вливаниям нам удаётся удерживать флагманские позиции на мировом рынке горнотехнического образования. Ведь для того, чтобы соответствовать самым высоким международным научно-образовательным стандартам, необходим не только компетентный профессорско-преподавательский состав, но и создание научно-образовательной среды, что невозможно без современных архитектурно-планировочных решений.

За последние 10 лет мы построили более 120 тысяч квадратных метров новых площадей, реконструировали 160 тысяч квадратных метров. Это аудитории, коридоры, лаборатории, оснащённые самым передовым научным оборудованием, а также общежития для студентов. Наша задача - создать комфортные условия и для их учёбы, и для отдыха. Сейчас мы возводим очередное, уже десятое по счёту общежитие, рассчитанное на 650 человек, а также новый учебно-научный центр с геологическим полигоном и жилым корпусом более чем на 400 мест на берегу Чёрного моря.

Естественно, для того чтобы подготовить квалифицированного специалиста, востребованного рынком труда, недостаточно одной лишь материальной базы. Необходимо также создать условия для того, чтобы молодёжь имела возможность получать профессиональные компетенции и развивать их. Именно поэтому студенты с первого же дня появления в университете сразу погружаются в конкурентную среду.

Лучшие живут в лучших условиях, кроме того, они - первые в списках на участие в международных программах академической мобильности. Какие перспективы это открывает? Например, получение диплома европейского образца (помимо российского - ред.), прохождение стажировок на базе наших зарубежных вузов-партнёров или производственных практик на флагманских нефтегазовых и горнорудных предприятиях. Речь идёт о таких компаниях как ФосАгро, Роснефть, Газпром, Новатэк, Русская медная компания и многих других. Это даёт нашим выпускникам конкурентное преимущество, позволяет им реализовать свой творческий потенциал и, в итоге, стать самодостаточными в финансовом плане людьми, которые профессионально занимаются тем, что любят и умеют. Словом, конкуренция - это огромный стимул для качества образования..

Горный университет. Учебно-тренировочный комплекс по добыче нефти и газа на шельфе.

Вы говорите о профессиональных компетенциях. А как же традиционная учебная деятельность?

Владимир Литвиненко: Она в динамике. И дополняется многочисленными профессиональными компетенциями. Это общее требование, предъявляемое ко всем студентам. Лекции, лабораторные и практические работы, летние школы, семинары, свободное владение иностранными языками, стажировки на производстве - всё это звенья одной цепи. Дополнительный раздел к выпускной дипломной работе - научный доклад, владение в режиме пользователя профильными компьютерными программами. Очень важно также интегрировать в образовательный процесс цифровые технологии, которые должны занимать до 30% учебного времени. Прогресс есть прогресс. Он заставляет изменять учебные планы, содержание практических навыков, отношение преподавателей к студентам.

Какое место в жизни университета сегодня занимает наука?

Владимир Литвиненко: Наука сегодня в приоритете. Преподаватели, не принимающие участия в научных экспериментах, не могут иметь высокую профессиональную компетенцию. А без этой компетенции они не могут быть штатными преподавателями. Уже в следующем году к ним будут предъявляться более жёсткие требования. Их суть заключается в том, что, например, доктор наук должен выполнять в лаборатории исследования и ежегодно печатать не менее двух статей в научных журналах первого или второго квартиля. При этом число цитирований в расчёте на каждую такую публикацию должно быть не менее десяти за последние три года. Для кандидата эти нормативы чуть мягче - одна статья в год и такое же количество цитат на неё.

Наука - это эксперимент, выполненный с высокой достоверностью и качеством измерений. Его следствием является научный результат - статья, отчёт, диссертация. Цитируемость в высокорейтинговом журнале - это показатель высокого уровня проведённого эксперимента и наличия научного результата.

Для того, чтобы его достичь, естественно, необходим базис, позволяющий вести исследования и внедрять их в реальное производство. Я имею в виду научные центры, где сконцентрировано самое современное оборудование и формируется соответствующая среда. Их в университете сейчас пять и каждый из них обеспечивает вовлечение в научный процесс штатных научных сотрудников профильных подразделений, то есть всех учёных. А уже их задача - мобилизовать всех преподавателей, которые занимаются схожей тематикой, а также аспирантов и молодых исследователей из числа студентов-учёных.

Молодёжь сегодня охотно идёт в науку?

Владимир Литвиненко: Наша задача - показать молодым людям, что наука - это интересно. Ведь они - наше будущее, наш золотой фонд, в создании и развитии которого университет крайне заинтересован. Затраты, особенно, если речь идёт об аспирантуре - огромные. Тем не менее, мы инвестируем в аспирантов, поскольку прекрасно понимаем для чего это нужно. Процент защит год от года растёт, и уже превысил 60%. Это следствие стратегической работы, которую вуз ведёт совместно с лучшими научными центрами мира и которая приносит свои плоды. Самое главное, что аспиранты позиционируют себя как исследователи и понимают, что обязательно должны обладать компетенциями в области научно-образовательной деятельности и владеть иностранным языком.

Горный университет. Центр компетенций управления горно-транспортными процессами Caterpillar.

Всё, о чём вы говорите, безусловно, требует значительных инвестиций. За чей счёт финансируется создание в университете достойной научной и социальной среды, комфортных условий для студентов?

Владимир Литвиненко: Если посмотреть на уровень нашего бюджетного финансирования, то он аналогичен поступлениям в адрес других технических вузов. Этих средств, к сожалению, для сбалансированной работы образовательных учреждений не хватает. У нас порядка 7 тысяч молодых людей обучаются за счёт не только средств госбюджета, но и компании "ФосАгро" и ряда её акционеров. Это огромная сумма - компания доплачивает более 200 тысяч рублей в год при пересчете на каждого студента. И более 9 млн рублей за четыре года обучения каждого аспиранта, также дополнительно к госбюджету. Такие компании как "Роснефть", "Русская медная компания", "Газпром", "Титан" участвуют в софинансировании и поддерживают более 800 студентов. В прошлом году компания "Уралкалий" поддержала софинансированием порядка 400 студентов из своего региона. Это целевые средства, и их роль в развитии университета неоценима.

В этой связи необходимо понимать, что мы, как правило, смотрим на бизнес с позиции потребителя и видим во флагманских компаниях в лучшем случае обыкновенных работодателей. Но на самом деле - это основа отечественной экономики, фундамент, который обеспечивает поступательное социально-экономическое развитие страны. В том числе, и развитие высшей школы, поскольку именно фирмы-партнёры дают университетам возможность постоянно повышать качество научно-образовательной среды, соответствовать уровню ведущих высших учебных заведений мира, что очень важно для наших студентов и аспирантов. Это государственный подход!

Они вкладывают средства в перспективную молодёжь, лично участвуют в деятельности университета. Причём, делают это без шума, без особого пиара. Основные наши партнеры - ФосАгро, Роснефть, Газпром, Русская Медная Компания, Титан, Caterpillar, Schneider Electric, Orica, Total, Marubeni.

Горный университет вот уже четыре года подряд входит в топ-20 международного предметного рейтинга по направлению "Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность". Его составляет британская компания QS, которая ранжирует 920 горнопромышленных образовательных учреждений со всего мира. Ни одно другое российское высшее учебное заведение за всю историю не сумело достигнуть столь впечатляющего результата. Это следствие совместных усилий и наших научно-педагогических работников, и сотрудников компаний - наших бизнес-партнёров.