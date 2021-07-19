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19.07.2021 01:40
Рубрика: В мире

Власти Афганистана и талибы не согласовали временное прекращение огня

На переговорах в Дохе представителям правительства Афганистана и движения "Талибан" (запрещенная в России организация) не согласовали прекращение огня на время мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает РИА Новости.

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Представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим опроверг распространенную рядом СМИ информацию, что на двухдневной межафганской встрече была достигнута договоренность о перемирии и освобождении некоторых заключенных. "Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул Наим.

В то же время сообщается, что участники переговоров в Дохе договорились не допускать гибели мирного населения, беречь гражданскую инфраструктуру, искать точки соприкосновения и сотрудничать по гуманитарным вопросам.

Консультации в столице Катара ведутся с сентября прошлого года, они неоднократно прерывались.

В мире Ближний Восток Афганистан

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