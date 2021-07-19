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19.07.2021 07:05
Рубрика: В мире

Власти Австралии продлят изоляцию в штате Виктория на фоне пандемии

Текст: Максим Макарычев

Власти Австралии заявили в понедельник, что с 20 июля в штате Виктория будет продлена изоляция на фоне пандемии COVID-19. Такое решение принято даже несмотря на небольшое снижение числа новых случаев заражения. Премьер штата Дэниел Эндрюс заявил, что правила изоляции не будут отменены, поскольку случаи заболевания все еще выявляются, пообещав, что более подробная информация будет предоставлена во вторник.

Фото: AP Photo/Rob Griffith
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Власти Виктории, второго по численности населения штата Австралии, в который входит Мельбурн, в понедельник сообщили о 13 случаях заражения, по сравнению с 16 днем ранее. Все новые местные случаи связаны между собой, уточняет Reuters.

Сегодня почти половина из 25-миллионного населения Австралии находится на изоляции в своих домах. В Сиднее, крупнейшем городе страны, объявлен пятинедельный карантин. Власти штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, сообщили о 98 новых случаях заражения по сравнению со 105 днем ранее. Новый Южный Уэльс уже дважды продлевал меры изоляции в Сиднее. Ограничения здесь снова были ужесточены на выходных - власти запретили примерно 600 тысячам человек в наиболее пострадавших пригородах покидать свои районы и выходить на работу, в то время как второстепенные магазины и строительные площадки были закрыты.

Быстрое отслеживание контактов заболевших, строгое соблюдение обществом жестких правил социального дистанцирования и другие ограничения помогли Австралии подавить прошлые вспышки пандемии и сохранить относительно низкие показатели COVID-19. С марта прошлого года на Зеленом континенте зарегистрировано чуть более 31 900 случаев коронавируса и 914 летальных исходов. Эксперты полагают, что Австралия может вступить в новый цикл временных ограничений до конца года, пока не достигнет высокого уровня охвата вакцинацией.

Опрос, проведенный австралийской газетой, показал, что медленная иммунизация (всего 13 процентов взрослого населения страны полностью вакцинированы) снизила рейтинг доверия премьер-министра Скотта Моррисона до самого низкого уровня за более чем год. Официальные лица также разочарованы сообщениями о нарушении людьми правил социального дистанцирования в Сиднее, что вынудило полицию штата начать патрулирование вдоль побережья, включая популярные туристические места Бонди и Мэнли.

Тем временем скандальный британский комментатор Кэти Хопкинс будет депортирована из Австралии после того, как она разместила в Instagram видео, в котором она шутит о том, как открывала дверь голой и без маски людям, доставляющим еду, пока она находилась на карантине в отеле Сиднея. "Думать, что на меры, которые мы принимаем для обеспечения безопасности нашего сообщества, можно реагировать таким глупым поведением, свойственным малолетним людям, - это ошеломляюще", - сказал журналистам министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард.

В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

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