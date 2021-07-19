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19.07.2021 23:02
Рубрика: В мире

Власти Франции заявили о четвертой волне пандемии

Текст: Юрий Когалов
Австрия. Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA Австрия. Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Австрия. Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

Франция столкнулась с четвертой волной пандемии коронавируса. Об этом объявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

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"Мы вошли в четвертую волну пандемии коронавируса. Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов", - отметил Атталь. По его словам, за неделю число случаев заражения коронавирусом увеличилось вдвое, ежедневно выявляется порядка 10 тысяч новых заболевших. И в 80 процентах случаев речь идет о штамме "дельта". Растет и количество госпитализаций, что создает угрозу для работы системы здравоохранения. "Вакцинация ограничивает количество тяжелых случаев, но остается недостаточной", - добавил Атталь.

Он также сообщил, что Совет министров рассмотрел законопроект о введении пропусков здоровья, и теперь этот документ будет передан в парламент. Правительство внесло несколько изменений в первоначальный вариант. Так, требование предъявлять пропуск для приобретения в магазинах основных товаров было признано "непропорциональным нарушением свобод". В итоге такой документ понадобится для посещения лишь торговых центров площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, был снижен размер штрафов за несоблюдение пропускного режима.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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