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19.07.2021 21:09
Рубрика: В мире

Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф уйдет в отставку

Текст: Максим Макарычев
Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф в понедельник в интервью газете Washington Post заявил, что уйдет в отставку и уступит власть Ариэлю Генри.
Фото: Valerie Baeriswyl / AFP Фото: Valerie Baeriswyl / AFP
Фото: Valerie Baeriswyl / AFP

Генри был назначен премьер-министром Гаити президентом страны Жювенелем Моизом за два дня до его убийства. Недавно он был признан международным сообществом "законным премьер-министром". Джозеф, который ранее отказывался признать полномочия Генри, сказал, что встречался тет-а-тет с назначенным премьер-министром на прошлой неделе, после чего он согласился уйти в отставку в воскресенье "во имя блага нации".

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По непонятно, как скоро Джозеф уйдет в отставку, однако высокопоставленный представитель министерства иностранных дел Израиля Джеки Кантейв, который входит в группу Core Group - международных посредников по разрешению конфликта в Гаити, сказал, что Джозеф может передать власть Генри, возможно, уже во вторник, сообщает агентство Reuters. Министр по выборам Гаити Матиас Пьер дал понять, что Джозеф вернется к должности министра иностранных дел.

Это изменение последовало за заявлением в субботу Core Group, которая, "настоятельно рекомендовала" назначенному премьер-министру Ариэлю Генри продолжить возложенную на него миссию по формированию легитимного правительства. Группа состоит из послов в Гаити из Германии, Бразилии, Канады, Испании, США, Франции, Европейского Союза и представителей Организации Объединенных Наций и Организации американских государств.

Между тем столь недвусмысленная поддержка Генри иностранцами и, по сути, навязываемая извне этому беднейшему государству Западного полушария, модель государственного управления может быть негативного воспринята гаитянцами, прожившими почти две сотни лет под внешним диктатом и давлением. "Мы призываем гаитян действительно заявить, что подобное является неприемлемым. Мы не хотим, чтобы международное сообщество заявляло, кто должен быть у власти в Гаити и что на следует делать. Это зависит от нас", - подчеркнул Моник Клеска, гаитянский писатель, общественный деятель и бывший сотрудник ООН.

Заявление международной группы было обнародовано через несколько часов после того, как жена Моиза, Мартина, прибыла в Гаити в субботу на борту частного самолета, одетая в черное и в бронежилете. Она не делала заявлений и не выступала публично с момента своего возвращения в Гаити, поскольку правительство готовится к похоронам президента 23 июля, которые пройдут в северном городе Кап-Аитьен. На этой неделе в столице Гаити Порт-о-Пренс перед похоронами запланированы другие памятные мероприятия в честь Моиза, который был убит 7 июля после пыток в своей резиденции в столице страны группой иностранных наемников. Одним из организаторов этого дерзкого преступления, по версии следствия, был евангелистский проповедник, бывший врач из Гаити, проживавший в США. Колумбийская полиция заявила в пятницу, что бывший чиновник министерства юстиции Гаити Джозеф Феликс Бадио, возможно, заказал убийство Моиза.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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Начальник полиции Колумбии генерал Хорхе Варгас заявил, что в ходе расследования, проведенного властями Гаити и Колумбии совместно с Интерполом, было обнаружено, что Бадио приказал бывшим колумбийским спецназовцам Дуберни Кападору и Герману Ривере убить президента. Кападор был смертельно ранен в перестрелке с гаитянской полицией через несколько часов после убийства Моиза. Ривера остается под стражей в Гаити, между тем полиция все еще разыскивает Бадио, который ранее работал в министерстве юстиции Гаити, а затем в правительственном подразделении по борьбе с коррупцией, пока его со скандалом не уволили в мае.

В мире Северная и Центральная Америка Гаити

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