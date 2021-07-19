Все справки в России к 2024 году планируют выдавать в электронном виде

Власти РФ планируют к 2024 году предоставлять все справки в электронном виде в момент обращения за их получением. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Чернышенко отметил, что до конца следующего года в цифровой формат будут переведены еще примерно 200 госуслуг. Кроме того, по его словам, правительство планирует в этому году обеспечить всех граждан РФ бесплатной электронной подписью.

"Создаются сервисы, чтобы гражданину не нужно было носить с собой бумажные документы - достаточно защищенной цифровой копии в приложении "Госуслуги" на смартфоне", - добавил он. С декабря текущего года, как сказал Чернышенко, в Москве будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта для граждан страны.