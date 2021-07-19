WhatsApp блокирует пользователей за нарушения. Как этого избежать

Более двух миллионов пользователей были заблокированы в WhatsApp за нарушение правил использования сервиса в период с 15 мая по 15 июня, говорится в официальном отчете, на который ссылается BBC.

Подавляющее большинство учетных записей - около 95 процентов - подверглись блокировке за то, что нарушили ограничение на количество пересылаемых сообщений.

Эти ограничения, направленные на борьбу со спамом и распространением слухов, были введены в 2020 году и касались главным образом пользователей из Индии, где фейковые новости активно распространялись в WhatsApp, приводя к беспорядкам.

Теперь нарушители не могут обмениваться сообщениями и пользоваться другими возможностями сервиса.