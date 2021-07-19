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WhatsApp блокирует пользователей за нарушения. Как этого избежать

Текст:   Антон Благовещенский
19.07.2021,  
12:38
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Более двух миллионов пользователей были заблокированы в WhatsApp за нарушение правил использования сервиса в период с 15 мая по 15 июня, говорится в официальном отчете, на который ссылается BBC.

Подавляющее большинство учетных записей - около 95 процентов - подверглись блокировке за то, что нарушили ограничение на количество пересылаемых сообщений.

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Эти ограничения, направленные на борьбу со спамом и распространением слухов, были введены в 2020 году и касались главным образом пользователей из Индии, где фейковые новости активно распространялись в WhatsApp, приводя к беспорядкам.

Теперь нарушители не могут обмениваться сообщениями и пользоваться другими возможностями сервиса.

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