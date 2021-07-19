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WhatsApp запустил полезную функцию для всех

Текст:   Антон Благовещенский
19.07.2021,  
23:02
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В WhatsApp официально появилась новая функция, позволяющая пользователям присоединяться к групповым звонкам в любое время, даже если они не успевают к началу беседы.

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Об этом разработчики рассказали в Twitter. "Не бойтесь ничего упустить! Вы не пропустите групповой звонок из-за того, что не можете быстро добраться до смартфона. С новыми звонками в WhatsApp вы можете присоединиться к текущему звонку в любое время", - говорится в сообщении.

Когда пользователю приходит уведомление с предложением присоединиться к звонку, он может принять его или проигнорировать. Нововведение, касающееся как голосовых, так и видеозвонков, станет доступно после обновления WhatsApp через официальный каталог приложений.

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