WhatsApp запустил полезную функцию для всех

В WhatsApp официально появилась новая функция, позволяющая пользователям присоединяться к групповым звонкам в любое время, даже если они не успевают к началу беседы.

Об этом разработчики рассказали в Twitter. "Не бойтесь ничего упустить! Вы не пропустите групповой звонок из-за того, что не можете быстро добраться до смартфона. С новыми звонками в WhatsApp вы можете присоединиться к текущему звонку в любое время", - говорится в сообщении.

NO MORE FOMO. You won't miss a group call because you didn't get to the phone fast enough anymore! With Joinable calls on WhatsApp you can join an ongoing call at any time! pic.twitter.com/UXcF18THu4 — WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2021

Когда пользователю приходит уведомление с предложением присоединиться к звонку, он может принять его или проигнорировать. Нововведение, касающееся как голосовых, так и видеозвонков, станет доступно после обновления WhatsApp через официальный каталог приложений.