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19.07.2021 14:37
Рубрика: Экономика

Жилищные сертификаты в этом году получили около 3,5 тысячи семей

Текст: Марина Трубилина

Почти 9 млрд рублей направлено в этом году на обеспечение жильем граждан через государственные жилищные сертификаты.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В первом полугодии сертификаты получили 3 450 семей, сообщает пресс-служба Минстроя. На улучшение их жилищных условий направлено 8,95 млрд рублей.

За шесть месяцев реализовано 59,7% средств, предусмотренных на обеспечение граждан сертификатами в нынешнем году. Всего за год планируется предоставить эти соцвыплаты 5,7 тысячи семей, включая молодых ученых. Общий объем государственной финансовой поддержки через механизм ГЖС составит около 14,9 млрд рублей.

Лучший показатель по освоению средств достигнут по категории граждан, подлежащих переселению с комплекса "Байконур". Выделено уже 94,3% годового объема предусмотренных для них средств. Повышенные темпы оформления и выдачи сертификатов также у силовых ведомств - ими на сертификаты направлено уже 89,2% средств от общего объема годовых лимитов.

Кроме того, на 72,2% исполнен годовой объем выдачи сертификатов, предусмотренный для переселения граждан из закрытых административно-территориальных образований.

Лидируют по оформлению и выдаче сертификатов Брянская, Иркутская, Мурманская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.

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Государственные жилищные сертификаты предоставляются в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". За 24 года с момента появления сертификатов их получили уже более 330 тысяч семей.

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