3400 компаний могут закрыть из-за отсутствия отчетов о прививках

Поторопиться с предоставлением информации о том, как идет вакцинация сотрудников, просит Российский совет торговых центров арендаторов торговых площадей. В ближайшее время арендаторам и управляющим компаниям московских ТЦ будет разослано письмо об этом (имеется в распоряжении "РГ").

В июне РСТЦ призвал представителей отрасли вакцинировать сотрудников управляющих компаний и арендаторов, которые непосредственно контактируют с посетителями. По данным совета, многие уже преодолели необходимый "порог" в 60% вакцинированных сотрудников. Однако отчетность от арендаторов не поступает в достаточном объеме, что мешает объективно оценить выполнение требований правительства Москвы по вопросу вакцинирования, отмечается в письме. По данным Департамента торговли и услуг Москвы, не предоставили информацию 3400 организаций, арендующих площади в столичных торговых центрах. Всего их в столице около 16 тысяч.

РСТЦ призвал управляющие компании проследить за предоставлением данных о вакцинации арендаторов, а при необходимости помочь им с оформлением и отправкой документов. "Это позволит предотвратить закрытие 3400 магазинов, ресторанов, развлекательных комплексов и не допустить коллапса отрасли торговой недвижимости в Москве", - отмечается в обращении.