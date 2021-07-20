Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в РФ по общим стандартам

Первичное звено здравоохранения во всей стране надо обновлять системно, так как точечные реконструкции не помогут. Об этом заявил академик РАН Александр Румянцев после выступления Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.

"Первичное звено здравоохранения - это доступные участковые и фельдшерско-акушерские пункты, диагностические и амбулаторные центры, женские консультации. Важно обеспечить доступность медицинской помощи всему населению", - заявил Александр Румянцев.

По его словам, программу строительства и реконструкции объектов здравоохранения надо унифицировать, а затем координировать с Минздравом. Ранее Румянцев сообщал, что государство должно также выделять средства на увеличение объемов санаторно-курортного лечения.

В своем выступлении на заседании Совета по стратегическому развитию Владимир Путин обратил внимание правительства на задачи первостепенной важности. Президент назвал в их числе низкое качество первичного звена здравоохранения. На его модернизацию намерены направить 550 миллиардов рублей.