Новости

Строителям выгоднее работать в госкомпаниях 17:58
Мясников назвал единственный способ защиты от мутаций коронавируса 17:43
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке 17:43
Роспотребнадзор высказался об идее обязательной вакцинации в Петербурге 17:38
Умер знаменитый американский фантаст Уильям Нолан 17:31
Система контроля за движением мусоровозов заработает в 2022 году 17:15
Определена дата первого матча между "Спартаком" и "Бенфикой" в ЛЧ 17:08
Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в РФ по общим стандартам 17:06
В России начали испытывать радиофармпрепарат от рака на поздней стадии 17:00
Надежда Михалкова снимает сериал о представительнице династии кинематографистов 16:44
Путин традиционно попробовал мороженое на МАКС-2021 16:39
В Москве появятся станции метро "Сосенки", "Десна" и "Крымская" 16:35
Беларусь показала на МАКС-2021 ударные и разведывательные беспилотники 16:30
Верховный суд отказался исключить коронавирус из списка опасных болезней 16:15
МИД опасается военного сценария событий в Афганистане 16:13
Фестиваль "Летчикфест"-2021 не состоится по рекомендации Роспотребнадзора 15:48
Mastercard упростит перевод криптомонет в валюту 15:47
На авиасалоне МАКС представили беспилотник-вертолет БАС-200 15:45
3400 компаний могут закрыть из-за отсутствия отчетов о прививках 15:44
В ходе спецоперации в Ставропольском крае задержали семь человек 15:41
МИД РФ располагает фактами сотрудничества США с боевиками в Афганистане 15:40
Стали известны характеристики нового российского истребителя 15:40
В Челябинске 19-летняя девушка устроила ДТП с переворотом машины 15:36
В Курганской области объявили режим ЧС из-за засухи 15:34
В Париже потушили пожар рядом с резиденцией премьера 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 17:06
Рубрика: Общество

Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в РФ по общим стандартам

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Ольга Макарова Фото: Ольга Макарова
Фото: Ольга Макарова

Первичное звено здравоохранения во всей стране надо обновлять системно, так как точечные реконструкции не помогут. Об этом заявил академик РАН Александр Румянцев после выступления Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.

Кабмин направил регионам свыше 85 миллиардов рублей на здравоохранение

"Первичное звено здравоохранения - это доступные участковые и фельдшерско-акушерские пункты, диагностические и амбулаторные центры, женские консультации. Важно обеспечить доступность медицинской помощи всему населению", - заявил Александр Румянцев.

По его словам, программу строительства и реконструкции объектов здравоохранения надо унифицировать, а затем координировать с Минздравом. Ранее Румянцев сообщал, что государство должно также выделять средства на увеличение объемов санаторно-курортного лечения.

В своем выступлении на заседании Совета по стратегическому развитию Владимир Путин обратил внимание правительства на задачи первостепенной важности. Президент назвал в их числе низкое качество первичного звена здравоохранения. На его модернизацию намерены направить 550 миллиардов рублей.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин анонсировал скорый выход российского самолета МС-21 на трассы
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
Козак усомнился во вступлении Украины в Евросоюз и НАТО
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19