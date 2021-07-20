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20.07.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Аналитики отметили замедление деловой активности бизнеса в июне

Текст: Василий Кошкин

Деловая активность малого и среднего бизнеса в июне осталась в зоне роста, хотя и немного замедлилась по сравнению с рекордными показателями мая. Об этом свидетельствует Индекс RSBI, который составил 52,7 пункта.

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Компоненты "Кадры", "Кредиты" и "Инвестиции" снизились с максимальных значений, но остались рекордно высокими. При этом продажи снова ушли в зону спада из-за ухудшения ожиданий бизнеса на ближайшие три месяца.

"Отступление от пиков деловой активности мая было ожидаемым на фоне третьей волны коронавируса и введения новых противоэпидемиологических ограничений. Однако в целом показатели ведения бизнеса демонстрируют готовность предпринимателей к изменениям, связанным с пандемией, - об этом говорит сохранение Индекса в зоне роста, положительная динамика фактических Инвестиций, а также пиковый рост деловой активности среднего бизнеса, который в июне достиг 62,2 пунктов", - отметил Кирилл Тихонов, вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

Аналитики отмечают, что рост деловой активности в июне показали торговля и производство (оба индекса - выше 50 пунктов). Производство в большей степени восстановилось после пандемийной просадки, а торговля растет на сезонных летних продажах.

При этом сфера услуг опустилась чуть ниже нейтрального уровня, вокруг которого колеблется, начиная с февраля, что говорит о неустойчивости отрасли в ближайшее время.

"В июне 2021 деловая активность в сегменте МСБ продолжила расти, но, естественно, с меньшим темпом. Компоненты "Кредиты" и "Инвестиции" остались на рекордно высоких уровнях, чуть ниже максимумов. В целом, это говорит о том, что бизнес стойко перенес новую волну СOVID-19. Важно сохранять рост темпов вакцинации. Предприниматели должны подойти к этому ответственно. Ведь это, в том числе, гарантия сохранения бизнеса и деловой активности. В тех же регионах, где продолжают действовать жесткие ограничения, необходимы меры поддержки бизнеса со стороны государства, как это было сделано в столице", - заявил Александр Калинин, президент "Опоры России".

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