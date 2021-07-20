Баскетбол 3x3 на Олимпиаде в Токио

Программа соревнований:

Турнир на 8 команд (мужчины / женщины)

Расписание соревнований по баскетболу 3x3

Дата и время: 24 июля, суббота

Сессия 1 - 4:15 - 8:25

4:15 - Женщины, групповой раунд, Россия - Япония

4:40 - Женский, групповой раунд, Китай - Румыния

5:35 - Мужчины, групповой раунд, Польша - Латвия

6:00 - Мужчины, групповой раунд, Китай - Сербия

Сессия 2 - 8:00 - 9:50

8:00 - Женщины, групповой раунд, Россия - Китай

8:25 - Женщины, групповой раунд, Румыния - Япония

9:00 - Мужчины, групповой раунд, Россия - Китай

9:25 - Мужчины, групповой раунд, Сербия - Нидерланды

Фото: EPA/SRDJAN SUKI

Сессия 3 - 11:30 - 13:30

11:30 - Женщины, групповой раунд, Италия - Монголия

11:55 - Женщины, групповой раунд, США - Франция

12:40 - Мужчины, групповой раунд, Латвия - Бельгия

13:05 - Мужчины, групповой раунд, Япония - Польша

Сессия 4 - 15:00 - 16:50

15:00 - Женщины, групповой раунд, Монголия - США

15:25 - Женщины, групповой раунд, Франция - Италия

16:00 - Мужчины, групповой раунд, Нидерланды - Россия

16:25 - Мужчины, групповой раунд, Бельгия - Япония

Дата и время: 25 июля, воскресенье

Сессия 5 - 4:15 - 8:25

4:15 - Женщины, групповой раунд, Япония - Монголия

4:40 - Женщины, групповой раунд, Румыния - Италия

5:35 - Мужчины, групповой раунд, Россия - Бельгия

6:00 - Мужчины, групповой раунд, Польша - Сербия

Сессия 6 - 8:00 - 9:50

8:00 - Женщины, групповой раунд, Монголия - Россия

8:25 - Женщины, групповой раунд, Китай - Италия

9:00 - Мужчины, групповой раунд, Китай - Латвия

9:25 - Мужчины, групповой раунд, Сербия - Бельгия

Сессия 7 - 11:30 - 13:30

11:30 - Женщины, групповой раунд, Румыния - США

11:55 - Женщины, групповой раунд, Япония - Франция

12:40 - Мужчины, групповой раунд, Россия - Польша

13:05 - Мужчины, групповой раунд, Япония - Нидерланды

Сессия 8 - 15:00 - 16:50

15:00 - Женщины, групповой раунд, Китай - Франция

15:25 - Женщины, групповой раунд, Россия - США

16:00 - Мужчины, групповой раунд, Нидерланды - Китай

16:25 - Мужчины, групповой раунд, Латвия - Япония

Дата и время: 26 июля, понедельник

Сессия 9 - 4:15 - 8:25

4:15 - Женщины, групповой раунд, Япония - Китай

4:40 - Женщины, групповой раунд, Монголия - Румыния

5:35 - Мужчины, групповой раунд, Бельгия - Китай

6:00 - Мужчины, групповой раунд, Сербия - Япония

Фото: EPA-EFE/Pablo Ramon

Сессия 10 - 8:00 - 9:50

8:00 - Женщины, групповой раунд, Румыния - Россия

8:25 - Женщины, групповой раунд, Италия - Япония

9:00 - Мужчины, групповой раунд, Япония - Россия

9:25 - Мужчины, групповой раунд, Латвия - Сербия

Сессия 11 - 11:30 - 13:30

11:30 - Женщины, групповой раунд, Франция - Монголия

11:55 - Женщины, групповой раунд, Италия - США

12:40 - Мужчины, групповой раунд, Нидерланды - Бельгия

13:05 - Мужчины, групповой раунд, Польша - Китай

Сессия 12 - 15:00 - 16:50

15:00 - Женщины, групповой раунд, США - Китай

15:25 - Женщины, групповой раунд, Франция - Россия

16:00 - Мужчины, групповой раунд, Россия - Латвия

16:25 - Мужчины, групповой раунд, Нидерланды - Польша

Дата и время: 27 июля, вторник

Сессия 13 - 7:30 - 9:30

7:30 - Женщины, групповой раунд, США - Япония

7:55 - Женщины, групповой раунд, Китай - Монголия

8:40 - Мужчины, групповой раунд, Бельгия - Польша

9:05 - Мужчины, групповой раунд, Китай - Япония

Сессия 14 - 11:00 - 12:50

11:00 - Женщины, групповой раунд, Франция - Румыния

11:25 - Женщины, групповой раунд, Россия - Италия

12:00 - Мужчины, групповой раунд, Сербия - Россия

12:25 - Мужчины, групповой раунд, Латвия - Нидерланды

Сессия 15 - 14:30 - 16:50

14:30 - Женщины, четвертьфинал

15:00 - Мужчины, четвертьфинал

15:50 - Женщины, четвертьфинал

16:20 - Мужчины, четвертьфинал

Дата и время: 28 июля, среда

Сессия 16 - 11:00 - 13:10

11:00 - Женщины, полуфиналы

11:30 - Мужчины, полуфиналы

12:10 - Женщины, полуфиналы

12:40 - Мужчины, полуфиналы

Сессия 17 - 14:45 - 17:35

14:45 - Женщины, матч за бронзу

15:15 - Мужчины, матч за бронзу

15:55 - Женщины, финал

16:25 - Мужчины, финал

*Время московское. В расписании соревнований возможны изменения

Городской спортивный парк Аоми

На этой арене пройдут соревнования по баскетболу 3x3 и скалолазанию. Это временное сооружение в прибрежном районе Аоми. Оно удобно расположено неподалеку от Олимпийской деревни с видом на знаменитый Токийский залив. Как отмечают организаторы, парк станет символом усилий по привлечению молодежи к Играм-2020.

Вместимость:

баскетбол 3x3: 7 100 зрителей,

скалолазание: 8 400 зрителей.