Баскетбол 3x3 на Олимпиаде в Токио

Турнир на 8 команд (мужчины / женщины)
Сессия 1 - 4:15 - 8:25
4:15 - Женщины, групповой раунд, Россия - Япония
4:40 - Женский, групповой раунд, Китай - Румыния
5:35 - Мужчины, групповой раунд, Польша - Латвия
6:00 - Мужчины, групповой раунд, Китай - Сербия
Сессия 2 - 8:00 - 9:50
8:00 - Женщины, групповой раунд, Россия - Китай
8:25 - Женщины, групповой раунд, Румыния - Япония
9:00 - Мужчины, групповой раунд, Россия - Китай
9:25 - Мужчины, групповой раунд, Сербия - Нидерланды
Сессия 3 - 11:30 - 13:30
11:30 - Женщины, групповой раунд, Италия - Монголия
11:55 - Женщины, групповой раунд, США - Франция
12:40 - Мужчины, групповой раунд, Латвия - Бельгия
13:05 - Мужчины, групповой раунд, Япония - Польша
Сессия 4 - 15:00 - 16:50
15:00 - Женщины, групповой раунд, Монголия - США
15:25 - Женщины, групповой раунд, Франция - Италия
16:00 - Мужчины, групповой раунд, Нидерланды - Россия
16:25 - Мужчины, групповой раунд, Бельгия - Япония
Сессия 5 - 4:15 - 8:25
4:15 - Женщины, групповой раунд, Япония - Монголия
4:40 - Женщины, групповой раунд, Румыния - Италия
5:35 - Мужчины, групповой раунд, Россия - Бельгия
6:00 - Мужчины, групповой раунд, Польша - Сербия
Сессия 6 - 8:00 - 9:50
8:00 - Женщины, групповой раунд, Монголия - Россия
8:25 - Женщины, групповой раунд, Китай - Италия
9:00 - Мужчины, групповой раунд, Китай - Латвия
9:25 - Мужчины, групповой раунд, Сербия - Бельгия
Сессия 7 - 11:30 - 13:30
11:30 - Женщины, групповой раунд, Румыния - США
11:55 - Женщины, групповой раунд, Япония - Франция
12:40 - Мужчины, групповой раунд, Россия - Польша
13:05 - Мужчины, групповой раунд, Япония - Нидерланды
Сессия 8 - 15:00 - 16:50
15:00 - Женщины, групповой раунд, Китай - Франция
15:25 - Женщины, групповой раунд, Россия - США
16:00 - Мужчины, групповой раунд, Нидерланды - Китай
16:25 - Мужчины, групповой раунд, Латвия - Япония
Сессия 9 - 4:15 - 8:25
4:15 - Женщины, групповой раунд, Япония - Китай
4:40 - Женщины, групповой раунд, Монголия - Румыния
5:35 - Мужчины, групповой раунд, Бельгия - Китай
6:00 - Мужчины, групповой раунд, Сербия - Япония
Сессия 10 - 8:00 - 9:50
8:00 - Женщины, групповой раунд, Румыния - Россия
8:25 - Женщины, групповой раунд, Италия - Япония
9:00 - Мужчины, групповой раунд, Япония - Россия
9:25 - Мужчины, групповой раунд, Латвия - Сербия
Сессия 11 - 11:30 - 13:30
11:30 - Женщины, групповой раунд, Франция - Монголия
11:55 - Женщины, групповой раунд, Италия - США
12:40 - Мужчины, групповой раунд, Нидерланды - Бельгия
13:05 - Мужчины, групповой раунд, Польша - Китай
Сессия 12 - 15:00 - 16:50
15:00 - Женщины, групповой раунд, США - Китай
15:25 - Женщины, групповой раунд, Франция - Россия
16:00 - Мужчины, групповой раунд, Россия - Латвия
16:25 - Мужчины, групповой раунд, Нидерланды - Польша
Сессия 13 - 7:30 - 9:30
7:30 - Женщины, групповой раунд, США - Япония
7:55 - Женщины, групповой раунд, Китай - Монголия
8:40 - Мужчины, групповой раунд, Бельгия - Польша
9:05 - Мужчины, групповой раунд, Китай - Япония
Сессия 14 - 11:00 - 12:50
11:00 - Женщины, групповой раунд, Франция - Румыния
11:25 - Женщины, групповой раунд, Россия - Италия
12:00 - Мужчины, групповой раунд, Сербия - Россия
12:25 - Мужчины, групповой раунд, Латвия - Нидерланды
Сессия 15 - 14:30 - 16:50
14:30 - Женщины, четвертьфинал
15:00 - Мужчины, четвертьфинал
15:50 - Женщины, четвертьфинал
16:20 - Мужчины, четвертьфинал
Сессия 16 - 11:00 - 13:10
11:00 - Женщины, полуфиналы
11:30 - Мужчины, полуфиналы
12:10 - Женщины, полуфиналы
12:40 - Мужчины, полуфиналы
Сессия 17 - 14:45 - 17:35
14:45 - Женщины, матч за бронзу
15:15 - Мужчины, матч за бронзу
15:55 - Женщины, финал
16:25 - Мужчины, финал
*Время московское. В расписании соревнований возможны изменения
На этой арене пройдут соревнования по баскетболу 3x3 и скалолазанию. Это временное сооружение в прибрежном районе Аоми. Оно удобно расположено неподалеку от Олимпийской деревни с видом на знаменитый Токийский залив. Как отмечают организаторы, парк станет символом усилий по привлечению молодежи к Играм-2020.
Вместимость:
баскетбол 3x3: 7 100 зрителей,
скалолазание: 8 400 зрителей.