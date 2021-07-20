Баскетбол на Олимпиаде в Токио

Турнир с участием 12 команд (мужчины)
Турнир с участием 12 команд (женщины)
4:00 - 6:00 - Мужчины, групповой раунд, группа A, Иран - Чехия
7:40 - 9:40 - Мужчины, групповой раунд, группа B, Германия - Италия
11:20 - 13:20 - Мужчины, групповой раунд, группа B, Австралия - Нигерия
15:00 - 17:00 - Мужчины, групповой раунд, группа A, Франция - США
4:00 - 6:00 - Женщины, групповой раунд, группа A, Республика Корея - Испания
7:40 - 9:40 - Мужчины, групповой раунд, группа C, Аргентина - Словения
11:20 - 13:20 - Женщины, групповой раунд, группа A, Сербия - Канада
15:00 - 17:00 - Мужчины, групповой раунд, группа C, Япония - Испания
4:00 - 6:00 - Женщины, групповой раунд, группа B, Япония - Франция
7:40 - 9:40 - Женщины, групповой раунд, группа B, Нигерия - США
11:20 - 13:20 - Женщины, групповой раунд, группа C, Австралия - Бельгия
15:00 - 17:00 - Женщины, групповой раунд, группа C, Пуэрто-Рико - Китай
4:00 - 6:00 - Мужчины, групповой раунд, группа B, Нигерия - Германия
7:40 - 9:40 - Мужчины, групповой раунд, группа A, США - Иран
11:20 - 13:20 - Мужчины, групповой раунд, группа B, Италия - Австралия
15:00 - 17:00 - Мужчины, групповой раунд, группа A, Чехия - Франция
4:00 - 6:00 - Женщины, групповой раунд, группа A, Канада - Республика Корея
7:40 - 9:40 - Мужчины, групповой раунд, группа C, Словения - Япония
11:20 - 13:20 - Женщины, групповой раунд, группа A, Испания - Сербия
15:00 - 17:00 - Мужчины, групповой раунд, группа C, Испания - Аргентина
4:00 - 6:00 - Женщины, групповой раунд, группа C, Бельгия - Пуэрто-Рико
7:40 - 9:40 - Женщины, групповой раунд, группа B, США - Япония
11:20 - 13:20 - Женщины, групповой раунд, группа B, Франция - Нигерия
15:00 - 17:00 - Женщины, групповой раунд, группа C, Китай - Австралия
4:00 - 6:00 - Мужчины, групповой раунд, группа A, Иран - Франция
7:40 - 9:40 - Мужчины, групповой раунд, группа B, Италия - Нигерия
11:20 - 13:20 - Мужчины, групповой раунд, группа B, Австралия - Германия
15:00 - 17:00 - Мужчины, групповой раунд, группа A, США - Чехия
4:00 - 6:00 - Женщины, групповой раунд, группа A, Канада - Испания
7:40 - 9:40 - Мужчины, групповой раунд, группа C, Аргентина - Япония
11:20 - 13:20 - Мужчины, групповой раунд, группа C, Испания - Словения
15:00 - 17:00 - Женщины, групповой раунд, группа A, Республика Корея - Сербия
4:00 - 6:00 - Женщины, групповой раунд, группа B, Нигерия - Япония
7:40 - 9:40 - Женщины, групповой раунд, группа B, Франция - США
11:20 - 13:20 - Женщины, групповой раунд, группа C, Китай - Бельгия
15:00 - 17:00 - Женщины, групповой раунд, группа C, Австралия - Пуэрто-Рико
4:00 - 6:00 - Мужчины, четвертьфинал
7:40 - 9:40 - Мужчины, четвертьфинал
11:20 - 13:20 - Мужчины, четвертьфинал
15:00 - 17:00 - Мужчины, четвертьфинал
4:00 - 6:00 - Женщины, четвертьфинал
7:40 - 9:40 - Женщины, четвертьфинал
11:20 - 13:20 - Женщины, четвертьфинал
15:00 - 17:00 - Женщины, четвертьфинал
7:15 - 9:15 - Мужчины, полуфинал
14:00 - 16:00 - Мужчины, полуфинал
7:40 - 9:40 - Женщины, полуфинал
14:00 - 16:00 - Женщины, полуфинал
5:30 - 7:30 - Мужчины, финал
10:00 - 12:00 - Женщины, матч за бронзу
14:00 - 16:30 - Мужчины, матч за бронзу
5:30 - 8:00 - Женщины, финал
Эта спортивная арена, расположенная в городе Сайтама, является одним из крупнейших многоцелевых объектов Японии, где проводятся спортивные соревнования, концерты, конференции и многие другие мероприятия.
Вместимость:
баскетбол: 21 000 зрителей.