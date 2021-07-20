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Баскетбол на Олимпиаде в Токио

Баскетбол на Олимпиаде в Токио

Программа соревнований:

Турнир с участием 12 команд (мужчины)

Турнир с участием 12 команд (женщины)

Расписание соревнований по баскетболу
Дата и время: 25 июля, воскресенье

4:00 - 6:00 - Мужчины, групповой раунд, группа A, Иран - Чехия

7:40 - 9:40 - Мужчины, групповой раунд, группа B, Германия - Италия

11:20 - 13:20 - Мужчины, групповой раунд, группа B, Австралия - Нигерия

15:00 - 17:00 - Мужчины, групповой раунд, группа A, Франция - США

Дата и время: 26 июля, понедельник

4:00 - 6:00 - Женщины, групповой раунд, группа A, Республика Корея - Испания

7:40 - 9:40 - Мужчины, групповой раунд, группа C, Аргентина - Словения

11:20 - 13:20 - Женщины, групповой раунд, группа A, Сербия - Канада

15:00 - 17:00 - Мужчины, групповой раунд, группа C, Япония - Испания

Дата и время: 27 июля, вторник

4:00 - 6:00 - Женщины, групповой раунд, группа B, Япония - Франция

7:40 - 9:40 - Женщины, групповой раунд, группа B, Нигерия - США

11:20 - 13:20 - Женщины, групповой раунд, группа C, Австралия - Бельгия

15:00 - 17:00 - Женщины, групповой раунд, группа C, Пуэрто-Рико - Китай

Дата и время: 28 июля, среда

4:00 - 6:00 - Мужчины, групповой раунд, группа B, Нигерия - Германия

7:40 - 9:40 - Мужчины, групповой раунд, группа A, США - Иран

11:20 - 13:20 - Мужчины, групповой раунд, группа B, Италия - Австралия

15:00 - 17:00 - Мужчины, групповой раунд, группа A, Чехия - Франция

Дата и время: 29 июля, четверг

4:00 - 6:00 - Женщины, групповой раунд, группа A, Канада - Республика Корея

7:40 - 9:40 - Мужчины, групповой раунд, группа C, Словения - Япония

11:20 - 13:20 - Женщины, групповой раунд, группа A, Испания - Сербия

15:00 - 17:00 - Мужчины, групповой раунд, группа C, Испания - Аргентина

Фото: EPA/ARMANDO BABANI
Дата и время: 30 июля, пятница

4:00 - 6:00 - Женщины, групповой раунд, группа C, Бельгия - Пуэрто-Рико

7:40 - 9:40 - Женщины, групповой раунд, группа B, США - Япония

11:20 - 13:20 - Женщины, групповой раунд, группа B, Франция - Нигерия

15:00 - 17:00 - Женщины, групповой раунд, группа C, Китай - Австралия

Дата и время: 31 июля, суббота

4:00 - 6:00 - Мужчины, групповой раунд, группа A, Иран - Франция

7:40 - 9:40 - Мужчины, групповой раунд, группа B, Италия - Нигерия

11:20 - 13:20 - Мужчины, групповой раунд, группа B, Австралия - Германия

15:00 - 17:00 - Мужчины, групповой раунд, группа A, США - Чехия

Дата и время: вс, 1 августа

4:00 - 6:00 - Женщины, групповой раунд, группа A, Канада - Испания

7:40 - 9:40 - Мужчины, групповой раунд, группа C, Аргентина - Япония

11:20 - 13:20 - Мужчины, групповой раунд, группа C, Испания - Словения

15:00 - 17:00 - Женщины, групповой раунд, группа A, Республика Корея - Сербия

Дата и время: 2 августа, понедельник

4:00 - 6:00 - Женщины, групповой раунд, группа B, Нигерия - Япония

7:40 - 9:40 - Женщины, групповой раунд, группа B, Франция - США

11:20 - 13:20 - Женщины, групповой раунд, группа C, Китай - Бельгия

15:00 - 17:00 - Женщины, групповой раунд, группа C, Австралия - Пуэрто-Рико

Дата и время: 3 августа, вторник

4:00 - 6:00 - Мужчины, четвертьфинал

7:40 - 9:40 - Мужчины, четвертьфинал

11:20 - 13:20 - Мужчины, четвертьфинал

15:00 - 17:00 - Мужчины, четвертьфинал

Дата и время: 4 августа, среда

4:00 - 6:00 - Женщины, четвертьфинал

7:40 - 9:40 - Женщины, четвертьфинал

11:20 - 13:20 - Женщины, четвертьфинал

15:00 - 17:00 - Женщины, четвертьфинал

Дата и время: 5 августа, четверг

7:15 - 9:15 - Мужчины, полуфинал

14:00 - 16:00 - Мужчины, полуфинал

Фото: EPA/LARRY W. SMITH
Дата и время: 6 августа, пятница

7:40 - 9:40 - Женщины, полуфинал

14:00 - 16:00 - Женщины, полуфинал

Дата и время: 7 августа, суббота

5:30 - 7:30 - Мужчины, финал

10:00 - 12:00 - Женщины, матч за бронзу

14:00 - 16:30 - Мужчины, матч за бронзу

Дата и время: 8 августа, воскресенье

5:30 - 8:00 - Женщины, финал

Сайтама Супер Арена

Эта спортивная арена, расположенная в городе Сайтама, является одним из крупнейших многоцелевых объектов Японии, где проводятся спортивные соревнования, концерты, конференции и многие другие мероприятия.

Вместимость:

баскетбол: 21 000 зрителей.

Фото: wikipedia.org

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