Бейсбол и софтбол на Олимпиаде в Токио

Бейсбол (мужчины)
Софтбол (женщины)
3:00 - Софтбол, групповой раунд, Австралия - Япония
6:00 - Софтбол, групповой раунд, Италия - США
9:00 - Софтбол, групповой раунд, Мексика - Канада
3:00 - Софтбол, групповой раунд, США - Канада
6:00 - Софтбол, групповой раунд, Мексика - Япония
9:00 - Софтбол, групповой раунд, Италия - Австралия
4:00 - Софтбол, групповой раунд, Австралия - Канада
8:30 - Софтбол, групповой раунд, США - Мексика
14:00 - Софтбол, групповой раунд, Япония - Италия
4:00 - Софтбол, групповой раунд, Австралия - США
8:30 - Софтбол, групповой раунд, Канада - Япония
14:00 - Софтбол, групповой раунд, Италия - Мексика
4:00 - Софтбол, групповой раунд, Япония - США
8:30 - Софтбол, групповой раунд, Канада - Италия
14:00 - Софтбол, групповой раунд, Мексика - Австралия
7:00 - Софтбол, игра за бронзу
14:00 - Софтбол, финал
6:00 - Бейсбол, групповой раунд, группа A, Доминиканская Республика - Япония
13:00 - Бейсбол, групповой раунд, группа B, Израиль - Республика Корея
6:00 - Бейсбол, групповой раунд, группа A, Мексика - Доминиканская Республика
13:00 - Бейсбол, групповой раунд, группа B, США - Израиль
6:00 - Бейсбол, групповой раунд, группа A, Япония - Мексика
13:00 - Бейсбол, групповой раунд, группа B, Республика Корея - США
6:00 - Бейсбол, раунд 1
13:00 - Бейсбол, раунд 1
6:00 - Бейсбол, раунд 2
13:00 - Бейсбол, раунд 2
13:00 - Бейсбол, раунд 1 утешительный
6:00 - Бейсбол, раунд 2 утешительный
13:00 - Бейсбол, полуфинал
13:00 - Бейсбол, полуфинал
6:00 - Бейсбол, игра за бронзу
13:00 - Бейсбол, финал
*Время московское. В расписании соревнований возможны изменения
Здесь пройдут соревнования по софтболу и бейсболу. Стадион, расположенный в городе Фукусима, префектура Фукусима, является частью спортивного парка Адзума, который разделен на четыре зоны отдыха: спортивную зону, природную зону, семейную зону и историческую зону. Софтбол и бейсбол впервые будут представлены на Олимпийских играх.
Вместимость:
софтбол, бейсбол - 14 300 зрителей.
Стадион Йокогама, расположенный в парке Йокогама в префектуре Канагава, является первым в Японии многоцелевым стадионом. Он является домашним стадионом для одной из профессиональных бейсбольных команд Японии.
Вместимость:
софтбол, бейсбол - 35 000 зрителей.