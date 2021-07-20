Бейсбол и софтбол на Олимпиаде в Токио

Программа соревнований:

Бейсбол (мужчины)

Софтбол (женщины)

Расписание соревнований

Дата и время: 21 июля, среда

3:00 - Софтбол, групповой раунд, Австралия - Япония

6:00 - Софтбол, групповой раунд, Италия - США

9:00 - Софтбол, групповой раунд, Мексика - Канада

Дата и время: 22 июля, четверг

3:00 - Софтбол, групповой раунд, США - Канада

6:00 - Софтбол, групповой раунд, Мексика - Япония

9:00 - Софтбол, групповой раунд, Италия - Австралия

Фото: AP Photo

Дата и время: 24 июля, суббота

4:00 - Софтбол, групповой раунд, Австралия - Канада

8:30 - Софтбол, групповой раунд, США - Мексика

14:00 - Софтбол, групповой раунд, Япония - Италия

Дата и время: 25 июля, воскресенье

4:00 - Софтбол, групповой раунд, Австралия - США

8:30 - Софтбол, групповой раунд, Канада - Япония

14:00 - Софтбол, групповой раунд, Италия - Мексика

Дата и время: 26 июля, понедельник

4:00 - Софтбол, групповой раунд, Япония - США

8:30 - Софтбол, групповой раунд, Канада - Италия

14:00 - Софтбол, групповой раунд, Мексика - Австралия

Дата и время: 27 июля, вторник

7:00 - Софтбол, игра за бронзу

14:00 - Софтбол, финал

Фото: AP Photo

Дата и время: 28 июля, среда

6:00 - Бейсбол, групповой раунд, группа A, Доминиканская Республика - Япония

Дата и время: 29 июля, четверг

13:00 - Бейсбол, групповой раунд, группа B, Израиль - Республика Корея

Дата и время: 30 июля, пятница

6:00 - Бейсбол, групповой раунд, группа A, Мексика - Доминиканская Республика

13:00 - Бейсбол, групповой раунд, группа B, США - Израиль

Дата и время: 31 июля, суббота

6:00 - Бейсбол, групповой раунд, группа A, Япония - Мексика

13:00 - Бейсбол, групповой раунд, группа B, Республика Корея - США

Дата и время: 1 августа, воскресенье

6:00 - Бейсбол, раунд 1

13:00 - Бейсбол, раунд 1

Дата и время: 2 августа, понедельник

6:00 - Бейсбол, раунд 2

13:00 - Бейсбол, раунд 2

Дата и время: 3 августа, вторник

13:00 - Бейсбол, раунд 1 утешительный

Дата и время: 4 августа, среда

6:00 - Бейсбол, раунд 2 утешительный

13:00 - Бейсбол, полуфинал

Фото: REUTERS

Дата и время: 5 августа, четверг

13:00 - Бейсбол, полуфинал

Дата и время: 7 августа, суббота

6:00 - Бейсбол, игра за бронзу

13:00 - Бейсбол, финал

*Время московское. В расписании соревнований возможны изменения

Бейсбольный стадион Фукусима Адзума

Здесь пройдут соревнования по софтболу и бейсболу. Стадион, расположенный в городе Фукусима, префектура Фукусима, является частью спортивного парка Адзума, который разделен на четыре зоны отдыха: спортивную зону, природную зону, семейную зону и историческую зону. Софтбол и бейсбол впервые будут представлены на Олимпийских играх.

Вместимость:

софтбол, бейсбол - 14 300 зрителей.

Фото: Shizuo Kambayashi/AP Images

Бейсбольный стадион Йокогамы

Стадион Йокогама, расположенный в парке Йокогама в префектуре Канагава, является первым в Японии многоцелевым стадионом. Он является домашним стадионом для одной из профессиональных бейсбольных команд Японии.

Вместимость:

софтбол, бейсбол - 35 000 зрителей.