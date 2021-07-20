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Рубрика: Русское оружие
20.07.2021 16:30
Текст: Николай Грищенко

Беларусь показала на МАКС-2021 ударные и разведывательные беспилотники

Белорусские производители представили на авиасалоне МАКС-2021 беспилотные авиационные комплексы различного назначения.

Фото: Николай Грищенко/РГ
На авиасалоне МАКС представили беспилотник-вертолет БАС-200

"Беспилотник "Кондор" создан для тренировки боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов подразделений ПВО. Установленная на нем радиотехническая аппаратура определяет местоположение ЗРК, характеристики излучаемых им сигналов и передает информацию в режиме реального времени", - сообщил "РГ" представитель 558-го авиационного ремонтного завода из города Барановичи.

Размах крыла беспилотника - шесть метров, длина - четыре метра. Крейсерская скорость полета на высоте 2400 метров - 110 километров в час. Аппарат может находиться в воздухе до трех часов.

Ударный беспилотный комплекс "Ловчий" предназначен для поиска и поражения стационарных и малоподвижных наземных объектов. Аппарат имеет длину около четырех метров, размах крыла - семь метров. Крейсерская скорость 120 километров в час. Продолжительность полета - до 6,5 часов. Высота в режиме атаки от 300 до 3000 метров. Боевой радиус действия - 70 километров.

На авиасалоне также были презентованы беспилотники "Москит", "Чекан", "Бекард".

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