Боеприпасы нового поколения представят на МАКС-2021

Концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех" покажет на Международном авиакосмическом салоне около 50 боеприпасов различного назначения. Новейшие образцы вошли в объединенную экспозицию Холдинга "Технодинамика", размещенную в павильоне TD.

Среди основных образцов - изделие Новосибирского завода искусственного волокна - многофункциональная неуправляемая ракета повышенной эффективности, которая ранее нигде не экспонировалась- С-13Б. Боеприпас объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного вооружения С-13 калибра 122 мм.

По сравнению с С-13Т и С-13ОФ в авиационной ракете С-13Б установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования на три положения, который позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями: малым и большим подрыв боевой части. Если поставить переключатель на мгновенный подрыв, то получим результат как от С-13ОФ, взрыв произойдет на поверхности и поразит легко бронированную боевую технику, если же установить максимальное замедление, то эффект будет достигнут как от С-13Т.

Также впервые представлены макеты новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка" и Инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", разработанные НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева. В состав "Земледелия" входят боевая машина, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов, полностью отвечающих требованиям Протокола II Женевской конвенции.

Другая новинка выставки - тяжелая огнеметная система ТОС-2, известная всем больше как "Тосочка". Это более компактная система, чем ее аналоги предыдущего поколения "Солнцепек" и "Буратино". Новая система получила колесное шасси вместо гусеничного.

Также экспонируются снаряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Торнадо-Г", ТОС-1А и авиационная ракета С-8ОФП.

В числе авиационных средств поражения экспонируется неуправляемая авиационная ракета - С-8КОМ с боевой частью кумулятивно-осколочного действия, производство завода "Пластмасс". С-8КОМ входит в состав неуправляемого авиационного вооружения самолетов, вертолетов фронтовой и армейской авиации, а также самолетов и вертолетов корабельного базирования. Предназначена для поражения легкобронированной и небронированной боевой техники, живой силы противника.

Целый ряд авиационных бомб нового поколения демонстрирует НПО "Базальт". Среди них унифицированная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К. Изделие предназначено для круглосуточного всепогодного применения без захода самолета в зону действия огневых средств объектовых ПВО и доставки к цели с высокой точностью самоприцеливающихся боевых элементов. Поражает бронированную технику, наземные РЛС, пункты управления и энергетические установки зенитно- ракетных комплексов.

Другой образец - объемно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500 ПМВ, которая превосходит все существующие образцы аналогичного вооружения в данном калибре. ОДАБ-500 ПМВ поражает промышленные сооружения, легкоуязвимую технику, живую силу противника. Обеспечивает разминирование противопехотных и противотанковых минных полей. Может применяться с различных высот, как с самолетов фронтовой авиации, так и вертолетов. Особенно эффективна при применении в горных условиях.

Отдельного внимания заслуживает продукция вспомогательного назначения, разработанная компанией для отработки навыков в бомбометании. Одним из таких экспонатов является практическая авиационная бомба П-50Т. Авиабомба массой 50 кг и режимом применения от 200 до 25000 м высоты предназначена для обучения летного состава бомбометанию. Изделие, снабженное дымовым и световым сигналом, может использоваться в любое время суток.

Также в экспозицию вошли современные малокалиберные боеприпасы, выпущенные на производственных площадках НПО "Прибор". Среди экспонатов - новые унифицированные для малокалиберного артиллерийского вооружения 30 мм выстрелы со снарядами с пластмассовым ведущим устройством и 30 мм патроны как к 30 мм авиапушкам ГШ-301, ГШ-30, ГШ-ЗОК, ГШ-6-30, так и к 23-мм авиапушкам АМ-23, ГШ-23Л, ГШ-6-23, ГШ-В-23М для поражения воздушных и наземных легкобронированных и небронированных целей.

Применение пластмассовых ведущих устройств позволило повысить безопасность при стрельбе интенсивными режимами и живучесть стволов (при штатных режимах) более чем в два раза. Также увеличивается огневая производительность 30 мм артиллерийских комплексов до трех раз за счет увеличения длины очередей и сокращения перерывов в стрельбе.