Более 200 дольщиков получат жилье, более 600 – денежные компенсации

Решения, которые касаются 874 обманутых дольщиков, принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Речь идет о проблемных домах в Свердловской, Томской, Челябинской, Московской областях и Башкортостане. "209 человек получат жилье после завершения строительства, 665 дольщикам будут выплачены компенсации", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

На достраивание домов и выплату компенсаций будет направлено 2,914 млрд рублей.

"По итогам прошедшего заседания приняты решения о завершении строительства трех домов и о выплате компенсации гражданам в отношении четырех объектов. Благодаря применению механизмов фонда права почти тысячи граждан, которые приобрели жилье у шести застройщиков, не справившихся со своими обязательствами, будут восстановлены, - и люди после завершения строительства объектов получат жилье, которое ждали годами, или компенсацию, которая рассчитывается по рыночной стоимости квадратного метра", - отметил гендиректор фонда Константин Тимофеев.

Решено достраивать дома в Свердловской (один дом застройщика ООО "ОФОРТ-К"), Томской (дом ООО "Сибирьстройкомфорт"), Челябинской (дом ООО "Социальный сервис") областях.

Компенсации получат дольщики в Московской области (два дома застройщика ООО "ГлавГрадСтрой"), Башкортостане (дом ООО "СК СОЮЗ") и Томской области (дом ЖСК "ТАЙГА").