Более 300 авиарейсов задержаны в американском Денвере из-за пожаров

Аэропорт Денвера (штат Колорадо) прекратил прием и отправку самолетов из-за плохой видимости. До города дошел дым от лесных пожаров, бушующих на западе США. Представитель воздушной гавани Алекс Рентерия рассказал в эфире CNN, что задерживаются 329 внутренних и международных рейса. А восемь - и вовсе отменены.

Сейчас в 13 американских штатах бушуют 80 крупных лесных пожаров, большинство возгораний - в Монтане, Айдахо, Калифорнии и Орегоне. Тушат огонь более 20 тысяч человек. На юге Орегона огонь уничтожил 67 домов, около двух тысяч человек вынуждены были эвакуироваться, сообщает РИА Новости.