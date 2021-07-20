Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новый мессенджер

Два бывших сотрудника WhatsApp Джен Кум и Брайн Актон запустили новый мессенджер, который получил название HalloApp. Об этом сообщает издание The Verge.

Начиная с понедельника, приложение доступно в App Store и Google Play для бесплатного скачивания. Как и в WhatsApp, найти человека можно только по номеру телефона, а переписка защищена сквозным шифрованием.

Основатели социальной сети уверяют, что в приложении не будет рекламы. При этом само приложение поделено на четыре раздела - домашняя страница с публикациями друзей, групповые чаты, индивидуальные чаты и настройки.