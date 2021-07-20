Чайковский и Моргенштерн: какую российскую музыку слушают за границей

Музыкальный стриминговый сервис Spotify поделился интересной статистикой.

Как сообщила пресс-служба компании, наиболее популярным отечественным музыкантом за границей оказался великий русский композитор Пётр Ильич Чайковский.

"Один из главных героев музыкального романтизма, обращавший в ноты самые глубокие душевные переживания, все еще остается любимцем мировой публики. Его творения можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Другие музыканты, попавшие в тройку, с первой строчкой, мягко говоря, сильно контрастируют: следом за Чайковским идут Rauf & Faik, Моргенштерн.

Также в топ-10: Tony Igy, Jony, Miyagi & Andy Panda, IC3PEAK, ARTY, "Тату".

Замыкает десятку другой классик - Сергей Васильевич Рахманинов.