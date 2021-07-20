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20.07.2021 20:30
Рубрика: Экономика

Чем грозят России претензии Евросоюза

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Россия готова обосновать действующие в стране правила регулирования закупок. Об этом заявили в минэкономразвития, комментируя запрос Еврокомиссии во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам ВТО", - отметила директор департамента торговых переговоров минэкономразвития Екатерина Майорова.

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Недовольство Еврокомиссии вызвали три меры. Во-первых, речь идет о "дискриминационной оценке" заявок: связанные с государством организации вычитают 15% из предложенной цены на отечественные товары или услуги российских компаний. Для определенных видов продукции вычет достигает 30%. При этом, если по итогам торгов победит именно заявка российского поставщика, все равно будет выплачена полная цена.

Второй момент - российские компании, которые хотят закупать определенную машиностроительную продукцию за рубежом, должны получить для этого специальное разрешение.

Третий пункт, вызвавший недовольство, заключается в квотах: при закупке 250 товаров (например, автомобилей, оборудования, медицинских приборов и текстильных изделий) до 90% из них должны быть произведены в России.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Пахомов рассказал "Российской газете", что претензии Евросоюза и ряда других стран к России по механизмам субсидирования отечественных компаний возникли еще около пяти лет назад. "Последствия иска в первую очередь будут лежать в репутационной плоскости. Кроме того, если решение по спору будет принято не в пользу России, то возможны дополнительные ответные меры", - отметил эксперт.

По его словам, споры в ВТО - обычное явление в системе мировой торговли, таким способом урегулирования противоречий пользуются почти все страны - члены организации.

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Директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли, кандидат экономических наук Александр Кнобель считает, что у России есть аргументы в споре с ЕС.

"Перспектива этого спора для Евросоюза, скажем так, не стопроцентная. Большинство стран жестко регулируют госзакупки. Кроме того, не на такой уж большой спектр товаров распространяются ограничения. И третье - Россия может сослаться на необходимость обеспечения нацбезопасности в части жизненно важных отраслей или оборонно-промышленного комплекса, в данном случае это будет адекватным", - отметил эксперт.

Кнобель добавил, что все поставщики стремятся получить доступ к госзакупкам в других странах. "Евросоюз точно так же предъявляет к США претензии по равноправному доступу на этот рынок", - пояснил экономист.

Подобные споры в ВТО - не редкость: все страны стремятся регулировать процедуру госзакупок

Россия вступила в ВТО в августе 2012 года. "Если бы Россия не была членом ВТО, то против нее могли бы применяться какие угодно торговые ограничения. Даже те санкции, которые введены сейчас, оформлены как политическое решение по вопросам, выходящим за рамки экономики", - подчеркнул Кнобель.

По его словам, накопленный с 2012 года эффект от участия страны в работе ВТО составляет около 6% от ВВП (в 2012 году ВВП был равен 68,1 трлн рублей, в 2020-м - 106,9 трлн рублей).

В 2020 году взнос страны в бюджет организации составил 3,6 млн швейцарских франков (по нынешнему курсу - 290,6 млн рублей).

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