ЦИК исключил возможность проголосовать и онлайн, и на участке

Россияне, подавшие заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), смогут передумать и вернуться на обычный участок, но не позднее полуночи 13 сентября. Иначе электронная форма остается для них единственной доступной. Такая норма содержится в порядке проведения онлайн-голосования, разработанном Центризбиркомом.

Жители семи регионов России, где пройдет ДЭГ, смогут подать заявки на участие в нем через портал госуслуг (москвичи - также на сайте mos.ru) со 2 августа по 13 сентября. Они могут отозвать свое заявление, но не позднее полуночи 13 сентября. Если заявление подано и не отозвано до этого момента, проголосовать на избирательном участке будет невозможно.

Как пояснил зампред ЦИК Николай Булаев, это вынужденная мера, которая позволит исключить двойное голосование с использованием ДЭГ внутри России.

Отметим, что в прошлом году во время голосования по поправкам в Конституцию, имели место единичные случаи, когда граждане смогли вернуться на обычный участок после того, как отдали голос онлайн.

Само электронное голосование в сентябре пройдет параллельно с обычным - с восьми утра 17 сентября до восьми вечера по московскому времени 19 сентября. Но в отличие от традиционных участков, электронные будут работать и ночью.

Напомним, согласно решению Центризбиркома, в Единый день голосования ДЭГ будет применяться на выборах всех уровней в Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.