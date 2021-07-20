Доля строительной техники с истекшим сроком службы доходит до 80%

У значительной части спецтехники, работающей на стройках, истек срок службы. Об этом сообщает Росстат.

Доля отработавшей свой срок основной строительной техники колеблется, по данным за 2020 год, от 37% до 80%. Так, уже должно быть списано 37,5% экскаваторов, 40% башенных и автокранов, половина бульдозеров и грейдеров. Доля самоходных скреперов с истекшим сроком службы - более 80%.

При этом производство некоторых видов строительной техники за год заметно выросло. Так, было выпущено вдвое больше башенных кранов, на 11% больше бульдозеров. Число новых самоходных грейдеров упало на 26%, а количество экскаваторов осталось примерно на том же уровне.

Пока значительная доля машин на стройках - зарубежного производства. Ввезены из-за границы 79% экскаваторов, более половины бульдозеров, скреперов и кранов на гусеничном ходу. Доля импортных грейдеров, автокранов и башенных кранов колеблется около 35-38%.