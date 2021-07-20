Дожди затопили метро в столице Болгарии

Прошедшие накануне в Болгарии проливные дожди нанесли серьезный ущерб населенным пунктам республики. В отдельных регионах был зафиксирован град размером с яйцо.

В Софии затопило станции метро и автомагистрали. От сильных бурь в городах западной части Болгарии попадали деревья и столбы линий электропередач, что оставило без света целые кварталы. Существенно также пострадали жилища и автомобили.

По прогнозам метеорологов, ливни в Болгарии в ближайшее время не прекратятся. В трех областях страны объявлен оранжевый код опасности.