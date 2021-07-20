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20.07.2021 17:12
Рубрика: Культура

Древний боевой корабль обнаружен в затонувшем городе в Египте

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Египте подводные археологи из совместной египетско-французской миссии обнаружили на дне Средиземного моря остатки древнего корабля, затонувшего в порту ушедшего под воду города Гераклиона.

Фото: Art Images via Getty Images
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Как сообщает Reuters, дайверы обследовали руины подводного города Гераклиона, который также известен под названием Тонис. В древности он располагался недалеко от знаменитой Александрии.

Этот город был открыт в 2001 году в заливе Абу-Кир. Считается, что он был разрушен многочисленными землетрясениями и ушел под воду еще в древности вместе с обширной территорией дельты Нила.

Совместная египетско-французская археологическая миссия в рамках нового исследования обнаружила в его руинах остатки военного судна. Установлено, что оно затонуло во втором веке до нашей эры. Именно тогда землетрясение разрушило знаменитый храм Амона, рядом с которым, вероятно, и был пришвартован этот корабль.

Предварительное исследование показало, что это было 25-метровое плоскодонного весельное судно, оснащенное большим парусом. Оно построено в характерном для Древней Греции стиле, но обладает и элементами древнеегипетской постройки. Эта же миссия обнаружила в другой части затопленного города остатки крупного древнегреческого погребального комплекса. Он датирован началом четвертого века до нашей эры.

Фото: iStock
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"Это открытие прекрасно иллюстрирует присутствие греческих купцов, которые жили в этом городе, - говорится в сообщении Министерства по делам древностей Египта. - Грекам было разрешено селиться здесь во времена поздних династий фараонов. Они построили свои собственные святилища недалеко от огромного храма Амона. Эти здания были разрушены одновременно, а их остатки перемешались с руинами египетского храма".

Добавим, что Гераклион когда-то был крупнейшим портом Египта на Средиземном море. Это были своего рода ворота в Египте, которые контролировали вход в устье западного рукава Нила. Гераклион доминировал в этом районе на протяжении многих веков. Ситуация изменилась лишь после основания Александрии - города, заложенного Александром Великим в 331 году до нашей эры недалеко от Гераклиона.

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