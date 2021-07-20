В Индии найден древний идол Солнца

В Индии археологи при проведении раскопок в районе Сахарса в Бихаре обнаружили крайне редкий идол Солнца, вырезанный из камня и, вероятно, спрятанный язычниками во время оккупации данного региона.

Об открытии рассказывает Hindustan Times. Раскопки проводились на территории храма Баба Матешвар Дхам. В результате археологи обнаружили редкий языческий артефакт высотой около 90 сантиметров.

Он вырезан из черного камня, эксперты идентифицировали его как древний идол Солнца. Примечательно, что в руках этот идол держит цветы лотоса.

Рипунджай К. Тхакур, исследователь древней истории из Университета Дели, предполагает, что артефакт принадлежит периоду правления династии Пала. Предварительно он датирован примерно 750 годом нашей эры.

"В тот период времени люди, опасаясь исламского вторжения, закапывали идолов, своих богов, под землю или прятали их в колодцах, опускали на дно водоемов. Поэтому такие идолы временами "всплывают" во время раскопок", - говорит профессор истории Нареш Кумар Шривасатава из Университета Пурнеа.

Интересно, что идола нашедшие его рабочие первоначально поместили в храм, чтобы затем отправить на археологическое исследование. Однако, узнав об этом, к храму начали стекаться жители отдаленных деревень. Они приходят, чтобы вознести молитвы идолу. Поэтому специалисты пока не могут провести полноценный анализ артефакта.