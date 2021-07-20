Дым от лесных пожаров усугубил ситуацию с COVID-19 - исследование

Новости

Строителям выгоднее работать в госкомпаниях 17:58
Мясников назвал единственный способ защиты от мутаций коронавируса 17:43
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке 17:43
Роспотребнадзор высказался об идее обязательной вакцинации в Петербурге 17:38
Умер знаменитый американский фантаст Уильям Нолан 17:31
Система контроля за движением мусоровозов заработает в 2022 году 17:15
Определена дата первого матча между "Спартаком" и "Бенфикой" в ЛЧ 17:08
Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в РФ по общим стандартам 17:06
В России начали испытывать радиофармпрепарат от рака на поздней стадии 17:00
Надежда Михалкова снимает сериал о представительнице династии кинематографистов 16:44
Путин традиционно попробовал мороженое на МАКС-2021 16:39
В Москве появятся станции метро "Сосенки", "Десна" и "Крымская" 16:35
Беларусь показала на МАКС-2021 ударные и разведывательные беспилотники 16:30
Верховный суд отказался исключить коронавирус из списка опасных болезней 16:15
МИД опасается военного сценария событий в Афганистане 16:13
Фестиваль "Летчикфест"-2021 не состоится по рекомендации Роспотребнадзора 15:48
Mastercard упростит перевод криптомонет в валюту 15:47
На авиасалоне МАКС представили беспилотник-вертолет БАС-200 15:45
3400 компаний могут закрыть из-за отсутствия отчетов о прививках 15:44
В ходе спецоперации в Ставропольском крае задержали семь человек 15:41
МИД РФ располагает фактами сотрудничества США с боевиками в Афганистане 15:40
Стали известны характеристики нового российского истребителя 15:40
В Челябинске 19-летняя девушка устроила ДТП с переворотом машины 15:36
В Курганской области объявили режим ЧС из-за засухи 15:34
В Париже потушили пожар рядом с резиденцией премьера 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 17:08
Рубрика: Общество

Дым от лесных пожаров усугубил ситуацию с COVID-19 - исследование

Текст: Ольга Орлова

Загрязнение воздуха связано с повышенной восприимчивостью к коронавирусу, а дым лесных пожаров может усугубить пандемию, поскольку увеличивает риск инфицирования COVID-19 на 17,7 процента.

Вывести такую точную формулу удалось ученым из Института исследования пустынь США. Они применили специальные модели для поиска взаимосвязи между количеством частиц дыма от лесных пожаров (PM 2,5) в окружающей среде и положительными результатами теста на коронавирус в крупной региональной больнице в Рено. Замеры проводились с 15 мая по 20 октября 2020 года.

Фото: Галина Бродская
Нифантьев: Мы должны быть готовыми к любой вирусной или бактериологической угрозе

Во второй половине лета 2020 года на жителей западных штатов обрушились два кризиса: вторая волна пандемии COVID-19 и широко распространенные лесные пожары. В результате лесных пожаров многие жители подвергались длительному воздействию дыма, содержащего повышенные уровни твердых частиц диаметром 2,5 мкм или меньше (PM2,5). PM 2,5 - это воздушный загрязнитель, в составе которого содержатся и твердые микрочастицы, и мельчайшие капли жидкостей, именно эти частицы в составе дыма могут, по мнению ученых, сильно повышать восприимчивость к SARS-CoV-2. Было высказано предположение, что даже задымленность от лесного пожара средней величины может увеличить заболеваемость или смертность от COVID-19 на десять процентов. Но научного доказательства этому не было.

В результате исследования доказано, что при увеличении средней концентрации PM2.5 на 10 мкг/м3 росло в среднем на 6,3 процента и число положительных тестов на SARS-CoV-2. Дым лесных пожаров наносит ущерб здоровью органов дыхания. Округ Уошо, расположенный на севере штата Невада и сильно пострадавший от лесных пожаров, показывал рост заболеваемости коронавирусом.

"Наши результаты обосновывают роль загрязнения воздуха в обострении пандемии и могут помочь в разработке политики общественной готовности в районах, затронутых дымом лесных пожаров, поскольку пожары, вероятно, совпадут с пандемией COVID-19 в 2021 году", отмечают исследователи в своей работе, опубликованной в издании Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.

Наука Общество Наука Лесные пожары Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин анонсировал скорый выход российского самолета МС-21 на трассы
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
Козак усомнился во вступлении Украины в Евросоюз и НАТО
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19