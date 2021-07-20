Дым от лесных пожаров усугубил ситуацию с COVID-19 - исследование

Загрязнение воздуха связано с повышенной восприимчивостью к коронавирусу, а дым лесных пожаров может усугубить пандемию, поскольку увеличивает риск инфицирования COVID-19 на 17,7 процента.

Вывести такую точную формулу удалось ученым из Института исследования пустынь США. Они применили специальные модели для поиска взаимосвязи между количеством частиц дыма от лесных пожаров (PM 2,5) в окружающей среде и положительными результатами теста на коронавирус в крупной региональной больнице в Рено. Замеры проводились с 15 мая по 20 октября 2020 года.

Во второй половине лета 2020 года на жителей западных штатов обрушились два кризиса: вторая волна пандемии COVID-19 и широко распространенные лесные пожары. В результате лесных пожаров многие жители подвергались длительному воздействию дыма, содержащего повышенные уровни твердых частиц диаметром 2,5 мкм или меньше (PM2,5). PM 2,5 - это воздушный загрязнитель, в составе которого содержатся и твердые микрочастицы, и мельчайшие капли жидкостей, именно эти частицы в составе дыма могут, по мнению ученых, сильно повышать восприимчивость к SARS-CoV-2. Было высказано предположение, что даже задымленность от лесного пожара средней величины может увеличить заболеваемость или смертность от COVID-19 на десять процентов. Но научного доказательства этому не было.

В результате исследования доказано, что при увеличении средней концентрации PM2.5 на 10 мкг/м3 росло в среднем на 6,3 процента и число положительных тестов на SARS-CoV-2. Дым лесных пожаров наносит ущерб здоровью органов дыхания. Округ Уошо, расположенный на севере штата Невада и сильно пострадавший от лесных пожаров, показывал рост заболеваемости коронавирусом.

"Наши результаты обосновывают роль загрязнения воздуха в обострении пандемии и могут помочь в разработке политики общественной готовности в районах, затронутых дымом лесных пожаров, поскольку пожары, вероятно, совпадут с пандемией COVID-19 в 2021 году", отмечают исследователи в своей работе, опубликованной в издании Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.