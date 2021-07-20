Эксперты рассказали, стоит ли ждать повышения цен на смартфоны осенью

Рост цен на гаджеты связывают с дефицитом чипов на рынке. По информации аналитиков, нехватку комплектующих ощутили на себе практически все компании, кроме Apple, на долю которой приходится шестая часть 1,3 млрд продаваемых смартфонов ежегодно. В меньшей степени кризис полупроводников коснется и Samsung - но там идет речь о флагманских устройствах высокого ценового сегмента.

По словам Эльдара Муртазина, аналитика Mobile Research Group, осенью не стоит ждать заметного повышения цен на гаджеты. "Цены будут колебаться примерно на одном уровне, но бюджетных моделей и моделей среднего сегмента действительно становится меньше", - добавил эксперт. Повышение цен у ритейлеров будет происходить завуалированно, считает Евгений Харитонов, главный редактор портала о гаджетах и технологиях Ferra.ru. "Уже сейчас средняя цена бюджетных смартфонов начала плавно расти из-за вывода на российский рынок моделей с поддержкой 5G. Наиболее активную фазу роста цен на смартфоны в России следует ожидать в конце сентября - начале октября, до этого срока запасы устройств у ритейлеров сгладят эффект подорожания".

Специалист добавил, что производители гаджетов будут мотивировать рост цен новыми функциями устройств, например появлением дисплеев на 120 Гц в доступных моделях или возросшей мощностью зарядки. "В обычных обстоятельствах эти новые функции, которые были успешно "обкатаны" на флагманских смартфонах, появились бы в бюджетных моделях без существенного их удорожания. Но в условиях дефицита комплектующих компании будут "винить" в удорожании именно мнимую трудоемкость во внедрении этих, уже, в действительности, недорогих в массовом применении, технологий. На этот шаг бренды пойдут для того, чтобы избежать недовольства покупателей", - заключает Харитонов.

Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин рассказал, что к октябрю-ноябрю начнется подорожание устройств после летних сезонных акций, чтобы с ноября и до конца года на распродажах была возможность создать видимость скидок и продать больше товара в пиковый период спроса. "Осенью нужно быть особенно осторожными при покупках и проверять цены в каталогах онлайн-агрегаторов, а в идеале еще смотреть на динамику за несколько недель перед покупкой через сохраненные копии страниц в поисковиках или специальные расширения браузеров/приложения. В первую очередь это касается таких раскрученных распродаж, как Черная пятница, в которых обилие скидок усыпляет бдительность покупателей и создает ложное ощущение выгоды. Я бы рекомендовал приобретать технику и другие дорогие товары в периоды минимального спроса, когда производителям приходится поддерживать продажи и для этого используются честные специальные предложения с выгодными условиями", - резюмировал он.

В пресс-службе Мегафона рассказали, что не наблюдали повышения цен с апреля по июнь и не получали информацию от производителей об изменении стоимости закупок смартфонов этой осенью. Пресс-служба "Билайна" отметила, не может комментировать закупочные условия в силу конфиденциальности сотрудничества с производителями. Однако представитель сотового оператора отметил, что в компании "наблюдают тренд на удорожание новых моделей смартфонов".

Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин рассказал "РГ", что небольшое колебание цен действительно присутствует. "В дальнейшем рост цен будет зависеть от того сохранится ли на рынке дефицит комплектующих и от стабильности курса валют", - сказал он.