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20.07.2021 15:47
Рубрика: Digital

Эксперты рассказали, стоит ли ждать повышения цен на смартфоны осенью

Текст: Иван Черноусов
Средняя оптовая цена на смартфоны в период с апрель по июнь выросла на 5%, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на аналитическую компанию Strategy Analytics. Аналогичные цифры указывают и исследователи Counterpoint.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рост цен на гаджеты связывают с дефицитом чипов на рынке. По информации аналитиков, нехватку комплектующих ощутили на себе практически все компании, кроме Apple, на долю которой приходится шестая часть 1,3 млрд продаваемых смартфонов ежегодно. В меньшей степени кризис полупроводников коснется и Samsung - но там идет речь о флагманских устройствах высокого ценового сегмента.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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По словам Эльдара Муртазина, аналитика Mobile Research Group, осенью не стоит ждать заметного повышения цен на гаджеты. "Цены будут колебаться примерно на одном уровне, но бюджетных моделей и моделей среднего сегмента действительно становится меньше", - добавил эксперт. Повышение цен у ритейлеров будет происходить завуалированно, считает Евгений Харитонов, главный редактор портала о гаджетах и технологиях Ferra.ru. "Уже сейчас средняя цена бюджетных смартфонов начала плавно расти из-за вывода на российский рынок моделей с поддержкой 5G. Наиболее активную фазу роста цен на смартфоны в России следует ожидать в конце сентября - начале октября, до этого срока запасы устройств у ритейлеров сгладят эффект подорожания".

Специалист добавил, что производители гаджетов будут мотивировать рост цен новыми функциями устройств, например появлением дисплеев на 120 Гц в доступных моделях или возросшей мощностью зарядки. "В обычных обстоятельствах эти новые функции, которые были успешно "обкатаны" на флагманских смартфонах, появились бы в бюджетных моделях без существенного их удорожания. Но в условиях дефицита комплектующих компании будут "винить" в удорожании именно мнимую трудоемкость во внедрении этих, уже, в действительности, недорогих в массовом применении, технологий. На этот шаг бренды пойдут для того, чтобы избежать недовольства покупателей", - заключает Харитонов.

Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин рассказал, что к октябрю-ноябрю начнется подорожание устройств после летних сезонных акций, чтобы с ноября и до конца года на распродажах была возможность создать видимость скидок и продать больше товара в пиковый период спроса. "Осенью нужно быть особенно осторожными при покупках и проверять цены в каталогах онлайн-агрегаторов, а в идеале еще смотреть на динамику за несколько недель перед покупкой через сохраненные копии страниц в поисковиках или специальные расширения браузеров/приложения. В первую очередь это касается таких раскрученных распродаж, как Черная пятница, в которых обилие скидок усыпляет бдительность покупателей и создает ложное ощущение выгоды. Я бы рекомендовал приобретать технику и другие дорогие товары в периоды минимального спроса, когда производителям приходится поддерживать продажи и для этого используются честные специальные предложения с выгодными условиями", - резюмировал он.

Фото: istock
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В пресс-службе Мегафона рассказали, что не наблюдали повышения цен с апреля по июнь и не получали информацию от производителей об изменении стоимости закупок смартфонов этой осенью. Пресс-служба "Билайна" отметила, не может комментировать закупочные условия в силу конфиденциальности сотрудничества с производителями. Однако представитель сотового оператора отметил, что в компании "наблюдают тренд на удорожание новых моделей смартфонов".

Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин рассказал "РГ", что небольшое колебание цен действительно присутствует. "В дальнейшем рост цен будет зависеть от того сохранится ли на рынке дефицит комплектующих и от стабильности курса валют", - сказал он.

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