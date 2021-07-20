ЕР призвала все партии подписать соглашение за безопасные выборы

"Единая Россия" призывает все российские партии подписать соглашение за безопасные выборы, которые в этом году пройдут в условиях пандемии.

"Все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума. Те из них, которые невозможно отменить - перевести в онлайн-формат или проводить с минимальным количеством участников" , - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В ЕР также призвали кандидатов, агитаторов от всех партий, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей.

"Безусловно, выборы важны, но еще важнее - безопасность наших граждан", - подчеркнул Турчак.