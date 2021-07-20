ЕС хочет запретить анонимные крипто-кошельки к 2024 году

Европейская комиссия официально объявила о широкомасштабном подавлении криптоиндустрии. В Брюсселе призвали к более строгому регулированию анонимных кошельков и транзакций с криптовалютой, сообщает портал decrypt.co.

Согласно документу, ЕК предложила обязать компании, которые способствуют передаче биткойнов и других криптовалют, собирать различные личные данные отправителей и получателей. Теоретически это должно помочь правоохранительным органам в борьбе с отмыванием денег.

"Сегодняшние поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткойн, и позволят предотвращать и обнаруживать их возможное использование для отмывания денег или финансирования терроризма", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

По сути, ЕК предложила распространить так называемое "правило путешествий" и на крипто-транзакции, сделав их более отслеживаемыми. Само правило уже применяется к телеграфным переводам в ЕС и является частью рекомендаций группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Согласно предложению Еврокомиссии, компании, которые обрабатывают криптографические транзакции, должны будут записывать имена своих клиентов, адреса, даты рождения, номера счетов и имена получателей. Естественно, криптоэнтузиасты не смогут заполнить свои анонимные криптоадреса для таких переводов. Между тем анонимные банковские счета уже запрещены в ЕС, чтобы помочь остановить отмывание денег.

"Эти предложения были разработаны, чтобы найти правильный баланс между устранением этих угроз и соблюдением международных стандартов, не создавая при этом чрезмерного нормативного бремени для отрасли", полагают в Еврокомиссии.